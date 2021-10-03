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"Хоче правити до кінця життя?" Промова Зеленського в Трускавці повеселила українців

Автор
Іванка Гамчук
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Президент насмішив українців своєю фразою про правління в часи, коли він виконає всі обіцянки Новина оновлена 03 жовтня 2021, 10:08
Президент насмішив українців своєю фразою про правління в часи, коли він виконає всі обіцянки

Користувачі соцмереж активно відреагували на промову Зеленського.

Під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" у Трускавці Львівської області, котре проводилося 1-2 жовтня, президент України Володимир Зеленський сказав, що хотів би бути главою країни, поки всі його обіцянки не будуть виконані.

У соцмережах навколо слів президента зʼявилося багато жартів.

"Я хотів би бути Президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки", — заявив Зеленський, виступаючи перед депутатами.

Вислів очільника країни повеселив читачів мережі. Під дописом фракції за половину доби зʼявилося більше сотні жартівливих коментарів. Більшість із них були про те, що Зеленському доведеться правити все життя, аби виконати всі свої обіцянки.

Політтехнолог Олексій Голубоцький також відреагував на слова президент і написав на своїй сторінці у Facebook: "Тобто назавжди?".

Не оминув увагою слова Зеленського і блогер Клим Братківський, котрий написав: "Президент ніколи не виконає свої казкові обіцянки, тому буде президентом довічно?".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час засідання депутатів фракції "Слуга народу" вони самі вручили собі премії, назви яких насмішили користувачів мережі.

Теги:
#Депутати #Трускавець #Володимир Зеленський #Слуга народу
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