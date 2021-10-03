"Хочет править до конца жизни?" Речь Зеленского в Трускавце повеселила украинцев

Пользователи соцсетей активно отреагировали на речь Зеленского.

Во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области, которое проводилось 1-2 октября, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хотел бы быть главой страны, пока все его обещания не будут выполнены.

В соцсетях вокруг слов президента появилось много шуток.

"Я хотел бы быть Президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", — заявил Зеленский, выступая перед депутатами.

Слова главы страны насмешило читателей сети. Под сообщением фракции за половину суток появилось более сотни шуточных комментариев. Большинство из них были о том, что Зеленскому придется править всю жизнь, чтобы выполнить все свои обещания.

Политтехнолог Алексей Голубоцкий также отреагировал на слова президента и написал на своей странице в Facebook: "То есть навсегда?".

Не обошел вниманием слова Зеленского и блогер Клим Братковский, который написал : "Президент никогда не выполнит свои сказочные обещания, поэтому будет президентом пожизненно?".

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время заседания депутатов фракции "Слуга народа" они сами вручили себе премии, названия которых насмешили пользователей сети.