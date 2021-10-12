Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука

Фінансово-економічна криза, енергетична криза, а також пандемія коронавіруса — три складові, які в найближчому майбутньому можуть привносити дуже негативні тенденції в життя людей по обидві сторони лінії розмежування.

Нові підозри Віктору Медведчуку, зближення так званих "ДНР" і "ЛНР", а також головні загрози для Донбасу в доступному для огляду майбутньому "Телеграф" обговорив з колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки) Георгієм Тукою.

Зеленський через Медведчука б’є по Порошенко

- У п’ятницю, 8 жовтня, СБУ оголосила нові підозри нардепу (ОПЗЖ) Віктору Медведчуку. Мова про державну зраду і сприяння діяльності терористичній організації . Слідство заявило, що після окупації Росією частини Донбасу в 2014 р Медведчук міг вступити в змову з українським керівництвом вищого ешелону для створення перешкод постачання вугілля з ПАР. У справі нібито були замішані ватажки бойовиків "Л/ДНР", опубліковані також схеми ймовірних поставок і грошових втрат. Що можете сказати про пред’явлені звинувачення?

- Поки ми тільки чули загальні фрази. Складно сказати, наскільки є підстави і перспектива кримінального переслідування за дії, які закидають Медведчуку. Що стосується взагалі мого ставлення до персони Медведчука — ніколи не приховував. Вкрай негативне. Разом з тим, я з 2014 року залишаюся прихильником дещо іншої теорії, яка поки не дійде до практики. Нам потрібно на законодавчому рівні приймати закон про заборону політичної діяльності проросійських партій і громадських організацій. Чого не зробила ні попередня влада, ні нинішня.

Якимось чином поганяють Медведчука — з’явиться інший подібний персонаж. Треба діяти глобально.

- Чому все розкривається саме зараз?

Не виключаю того (хоч це має явний запах конспірології), навіть вважаю найбільш ймовірним, що ми бачимо боротьбу команди Зеленського в інформаційному просторі за допомогою відомої технології. А саме — перебити негативні для себе новини якимись позитивними. Минулого тижня відбувалися скандали з офшорами Зеленського.

Потім була ситуація з Укрексімбанком. І йдеться не стільки про рукоприкладство його представників по відношенню до журналістів, скільки про видачу кредитів людям, які ведуть бізнес на території тимчасово окупованого Донбасу.

Плюс — відставка Разумкова з поста спікера парламенту, яка відбулася з порушенням в черговий раз чинного законодавства.

На тлі таких негативних посилів зі сторони чинної влади і безпосередньо Зеленського видається новина, яку чимала частина суспільства може прийняти як позитив. Адже переслідування Медведчука багато хто відносить в плюс діючої влади. Ось, мовляв, проукраїнська влада, кума Путіна ганяє. По суті — інформаційна технологія.

- Як ситуація з обвинуваченнями Медведчуку може розвиватися далі? Кого ще це все здатне зачепити?

- Не виключено, що через Медведчука цілять в Порошенка. Щоб Медведчук почав давати якісь свідчення на п’ятого президента.

При цьому важко, не знаючи досконально деталі звинувачення, говорити про перспективи справи. Але я сумніваюся в юридичній перспективі цього заходу. На Медведчука працювала армія висококласних юристів. Що він мерзотник і негідник, з моєї точки зору, — немає сумнівів. Як немає сумніву і в тому, що свої дії, до яких я ставлюся негативно, він реалізовував, використовуючи певні юридичні механізми які не дозволили б притягнути його до кримінальної відповідальності в майбутньому.

Об’єднання "ДНР" і "ЛНР" не вигідне Кремлю

- Між так званими "ДНР" і "ЛНР" 1 жовтня демонтували внутрішні пункти і пости (умовні "митниці"), ватажки терористів заговорили про якийсь єдиний митний простір. Чи говорить це про майбутнє злиття псевдореспублік?

- Ідея про об’єднання "двох братніх народів" — луганського та донецького — бродить з 2014 року. Періодично вона виникає, потім вмирає, потім знову виникає. Але поки ці дві квазідержави так і залишаються окремо. Уявіть на хвилину, що під впливом якихось обставин центральна влада України погодитися вести переговори з "молодими республіками". Зрозуміло, що "ДНР" і "ЛНР" керують навіть не з Москви, а з Ростова. Представники Головного управління Генштабу Міноборони РФ. У Кремлі вирішують стратегічні питання, то оперативне керівництво здійснюється саме з Ростова.

Так ось, якщо говорити про гіпотетичну ситуацію, якщо при ряді якихось обставин Київ погоджується на ведення прямих переговорів, то з двома сторонами це робити завжди складніше, ніж з однієї. Якщо взяти будь-який пункт потенційних переговорів (амністія, контроль над кордоном, що завгодно) — завжди може знайтися привід, коли одна з "республік" висловить свою особливу точку зору. І це заведе переговори в глухий кут. Тому з технологічної точки зору мати два так званих "суб’єкта" завжди набагато вигідніше і зручніше, ніж один.

Саме тому, з моєї точки зору, не відбувалося об’єднання цих квазіформувань в єдиний простір. Не було ліквідації "ДНР" і "ЛНР", щоб реалізувати проект "Новоросія".

Зараз же відбувається гармонізація "законодавств". Причому не між псевдореспублікамі, а між окупованою частиною Донбасу і РФ. І Донецьк, і Луганськ паралельно проводять зміни т.зв. свого законодавства, підганяючи його під те, що діє на території РФ. Щоб було єдине законодавче поле. Це почалося приблизно з 2015 року.

Натомість політичне об’єднання буде, коли це стане вигідно РФ. З технологічної точки зору, повторюся, Росії вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.

Ну і не будемо забувати, що в Мінських угодах фігурує саме два суб’єкта — "ДНР" і "ЛНР".

- Топ-загрози для Донбасу в доступному для огляду майбутньому — які вони?

- Якщо говорити про мілітарну складову, я не бачу передумов для серйозної ескалації. В рамках існуючого статус-кво можуть спостерігатися якісь загострення або загасання в районі лінії розмежування. Але глобальних бойових дій, швидше за все, не буде.

Що стосується можливих негативних ризиків, то вони властиві і для частини України, яка контролюється центральною владою, і для тієї, яка знаходиться в окупації. З моєї точки зору, це фінансово-економічна криза, енергетична криза, а також пандемія коронавіруса. Саме ці три складові в найближчому майбутньому можуть привносити дуже негативні тенденції в життя людей по обидві сторони лінії розмежування.

Різкий сплеск захворюваності коронавірусом на непідконтрольній території, якщо судити з доступних джерел, включаючи соцмережі, пов’язаний з двома основними причинами.

Перша — низький рівень вакцинації. Незважаючи на "руку братньої допомоги" з боку РФ з її "Супутником V".

Друга — на відміну від України, яка робила реальні заходи по організації карантинних заходів, в ОРДЛО, як і в РФ, досить тривалий період часу карантинні обмеження сприймалися як якийсь "бзік" буржуазних націоналістів. Мовляв, ми великі і вільні, нам воно нафік не треба. Доходило до маразму. Керівники квазіформувань офіційно забороняли жителям ОРДЛО виїжджати в Україну, мотивуючи це тим, що тут вирує коронавірус. При цьому дозволяли виїжджати на територію Ростовської області, яка в цей час входила в топ-5 областей РФ за рівнем захворюваності Covid-19. Повна маячня. Тепер отримали те, до чого наполегливо йшли.