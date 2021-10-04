Зеленський опинився в списку власників офшорів: що приховував "антіолігарх"

Володимир Зеленський через близьких до нього людей володіє часткою в компанії, зареєстрованій на Британських Віргінських островах

До рук журналістів потрапили мільйони документів про тіньові оборудки сотень людей, серед яких мільярдери, глави країн світу і високопоставлені чиновники, включаючи українського лідера Володимира Зеленського.

Стаття на сайті The Guardian розкриває подробиці зв’язків президента Зеленського з офшорними компаніями. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Життя часом показує нам сюжети, які в колишні часи могли здаватися неможливими. Протягом чотирьох років актор і комік Володимир Зеленський розважав телеглядачів України своєю головною роллю в комедійному шоу "Слуга народу". Зеленський зіграв вчителя, який, обурений хронічною корупцією в своїй країні, успішно балотується в президенти. У 2019 Зеленський зробив вигадку реальністю, взявши участь в реальних президентських виборах в Україні і здобувши перемогу.

Під час передвиборної кампанії Зеленський пообіцяв очистити правлячу систему України, в якій домінують олігархи. Він виступав проти політиків, таких як багатий діючий президент Петро Порошенко, які ховають свої активи в офшорах. Це послання спрацювало. Зеленський набрав 73% голосів і тепер сидить у величезному офісі в столиці, Києві, прикрашеному позолоченими ліпними стелями. Минулого місяця він провів переговори з Джо Байденом в Овальному кабінеті.

Документи з "Досьє Пандори", що потрапили в Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) і передані Guardian в рамках глобального розслідування, говорять про те, що Зеленський вельми схожий на своїх попередників.

Документи, що потрапили в руки журналістів, що займаються розслідуваннями, свідчать про те, що у нього була або є раніше нерозкрита частка в офшорній компанії, яку він таємно перевів своєму другові за кілька тижнів до перемоги на президентських виборах.

Зеленський не прокоментував цю заяву, не дивлячись на численні спроби Guardian і її інформаційних партнерів зв’язатися з ним. Його прес-секретар Сергій Никифоров повідомив: "Відповіді не буде".

Документи показують, що Зеленський брав участь у розгалуженій мережі офшорних компаній, якими він володів спільно зі своїми давніми друзями і партнерами по телевізійному бізнесу. Серед них Сергій Шефір, який продюсував хітові шоу Зеленського, і старший брат Шефіра, Борис, який писав сценарії. Ще один член консорціуму — Іван Баканов, друг дитинства. Баканов був генеральним директором продюсерської студії Зеленського "Квартал 95".

Кадр із сатиричного комедійного серіалу "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі президента України.

Всі вони пов’язані з рідним містом Зеленського на півдні України, Кривим Рогом. Після завоювання влади Зеленський привів цих близьких союзників в уряд. Баканов став главою Служби Безпеки України. Зеленський зробив Сергія Шефіра своїм першим помічником — неоплачувана посада, яка має на увазі складання щоденного графіка президента. Четвертий член цієї згуртованої групи, Андрій Яковлєв, є кінорежисером і продюсером "Кварталу 95".

Зеленський заявив, що ці призначення були пов’язані з особистою довірою, а не з фінансовою кумівством. "У мене є кілька людей, які працюють зі мною, які є моїми друзями протягом довгого часу ... Вони не мають відношення ані до бізнесу, ані до бюджету", — сказав він в інтерв’ю газеті Guardian в 2020 році.

Таємне переведення

Перед тим як стати президентом, Зеленський задекларував деякі зі своїх приватних активів. Вони включали автомобілі, нерухомість і три офшорні компанії, якими він володів спільно. Одна з них, Film Heritage, якою він володів спільно зі своєю дружиною Оленою, колишньою письменницею "Кварталу 95", зареєстрована в Белізі.

Але Досьє Пандори показує інші офшорні активи, які Зеленський, схоже, не розкрив. Film Heritage володіє 25% акцій кіпрської холдингової компанії Davegra. Davegra, в свою чергу, володіє Maltex Multicapital Corp, раніше невідомою компанією, зареєстрованою в податковій гавані Британських Віргінських островів (БВО). Зеленський, брати Шефір та Яковлєв володіли по 25% акцій Maltex.

13 березня 2019 року, за два тижні до першого туру голосування на виборах в Україні, Зеленський передав свою чверть частки в компанії Maltex Сергію Шефіру. Про це свідчать документи з Досьє Пандори. Невідомо, чи заплатив Шефір Зеленському. Баканов був свідком цієї таємної передачі і підписав офшорні документи.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою на виборчій дільниці під час парламентських виборів в Києві, Україна, у липні 2019 року

Приблизно шість тижнів по тому, після перемоги Зеленського на виборах, юрист, який діє від імені групи "Квартал 95", підписав ще один документ. У ньому йшлося про те, що "Maltex" продовжить виплачувати дивіденди "Film Heritage" Зеленського, незважаючи на те, що він більше не володіє ніякою часткою в компанії. Згідно з профілем клієнта Maltex, основний дохід компанії надходить від діяльності в Україні, Росії та Білорусі.

У Досьє Пандори не вказано, чи були коли-небудь виплачені дивіденди і який їхній розмір. Вони також не розкривають, скільки виплат могло бути зроблено. Дружина Зеленського, Олена, в даний час є оголошеним бенефіціарним власником "Film Heritage", що означає, що будь-які виплати з 2019 року мали надходити їй.

В основному документі, датованому 24 квітня 2019 року, говориться, що Maltex володіє акціями компаній, які виробляють і поширюють телевізійні фільми. Однією з причин створення Maltex було "ефективне з точки зору оподаткування накопичення прибутку від бізнесу"; іншою, як йдеться в документі, був "юридичний захист". Борис Шефір сказав, що Баканов в основному створював ці офшорні "фінансові схеми" для того, щоб захистити компанію від "влади і бандитів".

"Якщо говорити чесно, я не готовий вам відповісти. Цілком можливо, що я є власником [Maltex]", — сказав Шефір в інтерв’ю Проекту з дослідження організованої злочинності та корупції (OCCRP), одному з інформаційних партнерів "Досьє Пандори". Він сказав, що намагається позбутися своїх офшорних інтересів, але зазначив, що це повільний і важкий процес. Сергій Шефір, Баканов і Яковлєв відмовилися від коментарів, як і їх адвокат.

Викриття Maltex ставить Зеленського в незручне становище, з огляду на його обіцянку припиняти діяльність тих, хто відправляє багатства за кордон. Минулого місяця парламент України прийняв законопроект про боротьбу з олігархами. Голосування відбулося через день після того, як невідомі вбивці намагалися вбити Шефіра. Невідомий відкрив вогонь по його машині під Києвом. Сергій Шефір не постраждав, але його водія було поранено. Можливо, замах був змотивований протидією законопроекту.

В недавній статті для Atlantic Council Зеленський заявив, що його кінцевою метою на посту президента є руйнування "традиційного олігархічного ладу" і заміна його "більш справедливою системою". Однак критики стверджують, що Зеленський не зміг реформувати державу і використовує ті ж тіньові методи, що і його попередники. Минулого місяця аудитори ЄС попередили, що в Україні як і раніше широко поширені "велика корупція і захоплення держави".

З моменту приходу в політику Зеленського переслідують заяви про те, що він знаходиться під впливом Ігоря Коломойського, мільярдера, чий телеканал показує шоу Зеленського. Під час передвиборної кампанії противники Зеленського стверджували, що $ 41 млн від структур Коломойського в період з 2012 до 2016 року потрапили в офшорні фірми, що належать Зеленському та його оточенню, включаючи "Film Heritage".

Зв’язки з Росією

"Досьє Пандори" показує, що принаймні деякі деталі схеми, про яку заявляє партія Порошенка, відповідають дійсності. Вони показують, що частина мережі "Квартал 95" управлялася за допомогою Fidelity Corporate Services, офшорної консалтингової компанії і однією з 14 фірм, чиї документи також стали надбанням громадськості. Документи показують, що Зеленський і його ділові партнери використовували компанії, розташовані на Британських Віргінських островах, в Белізі і на Кіпрі.

Активи, якими володіють ці офшорні компанії, досить великі. У їх число входить нерухомість в Лондоні. Шефіру належать дві елітні нерухомості — квартира з трьома спальнями в едвардіанському особняку в Риджентс-парку, куплена в 2016 році за £ 1,575 млн, і інша квартира з трьома спальнями на Бейкер-стріт, навпроти музею Шерлока Холмса, придбана за £ 2,2 млн, згідно з даними земельного кадастру.

Тим часом, компанія Яковлєва на Британських Віргінських островах Candlewood Investments володіє розкішною квартирою в вікторіанському особняку в Вестмінстер. Нерухомість була придбана приблизно в той час, коли шоу Зеленського було перетворено в повнометражний фільм і відновлено для другої серії. Невідомо, чи здаються ці три квартири в оренду або використовуються час від часу. Ними керує російська компанія, яка називає себе "індивідуальним сервісом для клієнтів з високим статусом".

Очевидні ділові зв’язки Зеленського з Росією через компанію Maltex, ймовірно, виявляються спірними. Порошенко піддавався критиці за володіння шоколадною фабрикою в Росії в той час, коли Україна вела війну проти російських військ і їх прихильників після анексії Криму Кремлем в 2014 році. Конфлікт, в якому загинули 14 тис чоловік, триває на сході країни і на підтримуваних Москвою територіях Донецька і Луганська. Раніше Росія була основним ринком для "Кварталу 95", на російському телебаченні демонструвалися його комедійні шоу.