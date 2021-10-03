Фильм про офшоры Зеленского вышел, несмотря на попытки срыва из СБУ (видео)

Фильм "Офшор 95" вышел на YouTube-канале Slidstvo.Info

В воскресенье, 3 октября, на видеохостинге YouTube был опубликован фильм-расследование журналистов "Слідства.Інфо", показ которого был отменен в этот день в Малой опере в Киеве. В нем рассказывается об офшорах президента Украины Владимира Зеленского.

В фильме идет речь про оффшорную сеть "кварталовцев", которая могла получать от компаний олигарха Игоря Коломойского миллионы через кипрскую филиал "Приватбанка". Об этом говорится в описании к фильму.

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