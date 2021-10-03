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Фільм про офшори Зеленського вийшов, незважаючи на спроби зриву СБУ (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Постер до фільму "Офшор 95" Новина оновлена 03 жовтня 2021, 21:09
Постер до фільму "Офшор 95"

Фільм "Офшор 95" вийшов на YouTube-каналі Slidstvo.Info

У неділю, 3 жовтня, на відеохостингу YouTube був опублікований фільм-розслідування журналістів "Слідства.Інфо", показ якого був скасований в цей день в Малій опері в Києві. У ньому розповідається про офшори президента України Володимира Зеленського.

У фільмі йдеться мова про офшорну мережу "кварталівців", яка могла отримувати від компаній олігарха Ігоря Коломойського мільйони через кіпрську філію "Приватбанку". Про це йдеться в описі до фільму.

Пізніше стало відомо, що показ картини в Малому театрі був скасований за дзвінком якогось Олександра Новикова із СБУ. Про це повідомляє Євген Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

У самій Службі безпеки України спростовують це твердження. За словами прес-секретаря СБУ Артема Дехтяренко, передає видання LIGA.net, СБУ не має ніякого відношення до скасування фільму "Офшор 95".

Як повідомлялося раніше, в Трускавці, Львівська область, напередодні пройшов з’їзд партії "Слуга народу", на якому був присутній Володимир Зеленський. Під час прес-конференції президент України відповів на запитання кореспондента "Телеграф" про те, чи збирається він піти на другий термін, а також виправдався з приводу моновласті в Україні.

Теги:
#Фільми #Володимир Зеленський #Офшор 95
Постер до фільму "Офшор 95"
Політика
Фільм про офшори Зеленського вийшов, незважаючи на спроби зриву СБУ (відео)
Дата публікації
Дата публікації
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Постер до фільму "Офшор 95"
Фільм про офшори Зеленського вийшов, незважаючи на спроби зриву СБУ (відео)
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