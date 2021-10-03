"Не розумію, про що Ви говорите": Зеленський виправдався за моновладу в Україні (відео)

Пояснення від Зеленського звучали навіть після того, як слово передали іншим журналістам

Під час прес-конференції по завершенню зʼїзду "Слуг народу" у Трускавці президент України Володимир Зеленський намагався виправдатися, відповідаючи на запитання "Телеграфа" щодо моновлади в України. Не обійшлося без згадки про спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, за відставку якого зібрали понад 150 підписів.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" Юлія Забєліна з місця події.

Зеленський заявив, що слова про "концентрацію влади" це штучна історія, адже такий рівень підтримки "Слугам народу" надали українці. Президент також зазначив, що спікера Ради висувала саме монобільшість і він також був (не є — ред.) частиною "Слуг народу".

"У нас монобільшість, це і є аналог коаліції, це і є наша можливість, це і є посада від монобільшості і Дмитро Олександрович (Разумков — ред.) це людина, яку висувала саме партія "Слуга народа" і саме ми голосували за те, щоб він був спікером. І людина з цієї партії. Був! І він сам говорить, що він був. Тому я не зовсім розумію, про яку концентрацію ви говорите. Все те, що у нас є, все те у нас і було. Нічого більшого немає, але і меншої влади не може бути, тому що вона така. Нам це все надав народ України своїм голосуванням, своєю підтримкою", — заявив президент України.

Не зупинився виправдовуватися Зеленський і після того, як його спікер Сергій Никифоров передав слово журналістам з іншої редакції.

Президент додав, що на початку роботи "Слуг народу" у парламенті було більше, про що свідчить і статистика, однак потім "за неправильні кроки" деякі депутати були виключені з фракції.

Не оминув увагою Зеленський і "вплив фінансових груп" та зазначив, що саме партія "Слуга народу" — найпотужніша стіна цього впливу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, перед поїздкою у Трускавець (Львівська область) "Слуги народу" могли остаточно розсваритися Дмитром Разумковим, однак цього не сталося, адже спікер Ради був на лікарняному через коронавірус.