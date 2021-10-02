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Залишилося недовго: в "Слузі народу" розповіли, коли почнуть процедуру відкликання Разумкова з головування Радою

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Дмитро Разумков Новина оновлена 02 жовтня 2021, 22:59
Дмитро Разумков

Процедуру відсторонення почнуть вже в понеділок.

Фракція "Слуга народу" під час з’їзду в Трускавці (Львівська область) прийняла рішення про початок процедури відставки спікера парламенту України Дмитра Разумкова.

Про це повідомила в своєму телеграм-каналі спікер "СН" Юлія Палійчук.

За її словами, відповідна процедура буде розпочата вже 4 жовтня.

"Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення з понеділка розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із займаної посади", — повідомила вона.

При цьому вона додала, що нардепи зібрали більше необхідних 150 підписів для запуску механізму відсторонення.

Нагадаємо, тема відставки Разумкова знову піднялася після того, як у нього виникли розбіжності з Офісом президента щодо прийняття закону про олігархів.

Тоді Разумков заявив, що закон був прийнятий "неправильно", а в його тексті і правках існують моменти, що суперечать один одному .

Джерела "Телеграфа" у Верховній Раді після цього розповіли, що Разумков і Зеленський навіть перестали говорити один з одним.

Теги:
#Верховна Рада #Слуга народу #Дмитро Разумков
"Слуга народу"
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