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Осталось недолго: в "Слуге народа" рассказали, когда начнут процедуру отзыва Разумкова с председательства Радой

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Дмитрий Разумков Новость обновлена 02 октября 2021, 22:59
Дмитрий Разумков

Процедуру отстранения начнут уже в понедельник.

Фракция "Слуга народа" во время съезда в Трускавце (Львовская область) приняла решение о начале процедуры отставки спикера парламента Украины Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале спикер "СН" Юлия Палийчук.

По ее словам, соответствующая процедура будет начата уже 4 октября.

"Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины с занимаемой должности", — сообщила она.

При этом она добавила, что нардепы собрали больше необходимых 150 подписей для запуска механизма отстранения.

Напомним, тема отставки Разумкова вновь поднялась после того, как у него возникли разногласия с Офисом президента относительно принятия закона об олигархах.

Тогда Разумков заявил, что закон был принят "неправильно", а в его тексте и правках существуют противоречащие друг другу моменты.

Источники "Телеграфа" в Верховной Раде после этого рассказали, что Разумков и Зеленский даже перестали говорить друг с другом.

Теги:
#Верховная Рада #Слуга народа #Дмитрий Разумков
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