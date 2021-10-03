Зеленський потрапив в "досьє Пандори": що це таке і який компромат злили на президента України

Злив вже отримав назву найбільшого в історії витоку даних про офшори.

До рук журналістів потрапили мільйони документів про тіньові оборудки сотень людей, серед яких мільярдери, глави країн світу і високопоставлені чиновники, включаючи українського лідера Володимира Зеленського. До слова, в той самий день компромат на офшори президента України випустило і "Слідство.Інфо".

Інформацію про "документи Пандори" отримав Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів, який надав до нього доступ багатьом авторитетним виданням, включаючи The Guardian і Süddeutsche Zeitung.

У документах є дані про 35 світових лідерів і 300 топ-чиновників в 90 країнах, серед яких виявився і діючий президент України Володимир Зеленський.

Зокрема там є згадка про те, що він разом з братами Шефірами в 2012 році створив офшорну компанію, трастовим власником якої пізніше став нинішній глава СБУ Іван Баканов.

Відзначається, що Зеленський під час президентської кампанії передав свої 25% в цій компанії другу, який "зараз працює головним радником президента".

Крім того імена Зеленського і соратників згадуються в причетності до переводів $40 млн (1,065 млрд грн) від організацій, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Вказується, що чинний президент України міг використовувати офшорні схеми для отримання прибутку за кордоном без їх декларації.

Коломойський теж згадується в матеріалах, зокрема повідомляється, що одна з найбільших юридичних фірм США Baker McKenzie могла допомагати йому відмивати мільярди доларів через підставні компанії.

Серед інших лідерів країн там присутні імена короля Йорданії Абдалли II, президента Азербайджану Ільхама Алієва, президента РФ Володимира Путіна, прем’єра Чехії Андрія Бабіша і багатьох інших.

Нагадаємо, журналісти Slidstvo.Info оприлюднили великий фільм, присвячений "документам Пандори", проте за пару годин до релізу його показ намагалися зірвати.