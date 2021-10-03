Зеленский попал в "досье Пандоры": что это такое и какой компромат слили на президента Украины

Слив уже получил название крупнейшей в истории утечки данных об офшорах.

В руки журналистов попали миллионы документов о теневых сделках сотен людей, среди которых миллиардеры, главы стран мира и высокопоставленные чиновники, включая украинского лидера Владимира Зеленского. К слову, в тот же день компромат на офшоры президента Украины выпустило и "Слідство.Інфо".

Информацию о "документах Пандоры" получил Международный консорциум журналистов-расследователей, который предоставил к нему доступ многим авторитетным изданиям, включая The Guardian и Süddeutsche Zeitung.

В документах имеются данные о 35 мировых лидерах и 300 топ-чиновников в 90 странах, среди которых оказался и действующий президент Украины Владимир Зеленский.

В частности там есть упоминание о том, что он вместе с братьями Шефирами в 2012 году создал офшорную компанию, трастовым владельцем которой позже стал нынешний глава СБУ Иван Баканов.

Отмечается, что Зеленский во время президентской кампании передал свои 25% в этой компании другу, который "сейчас работает главным советником президента".

Кроме того имя Зеленского и соратников упоминается в причастности к переводам $40 млн (1,065 млрд грн) от организаций, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Указывается, что действующий президент Украины мог использовать офшорные схемы для получения прибыли за рубежом без ее декларации.

Коломойский тоже упоминается в материалах, в частности сообщается, что одна из крупнейших юридических фирм США Baker McKenzie могла помогать ему отмывать миллиарды долларов через подставные компании.

Среди других лидеров стран там присутствуют имена короля Иордании Абдаллы II, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента РФ Владимира Путина, премьера Чехии Андрея Бабиша и многих других.

Напомним, журналисты Slidstvo.Info обнародовали большой фильм, посвященный "документам Пандоры", однако за пару часов до релиза его показ пытались сорвать.