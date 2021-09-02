У середу, 1 вересня президент Зеленський зустрівся з президентом Байденом в Білому домі

У середу, 1 вересня пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена в Вашингтоні в Білому домі. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з тим, що пишуть про цю довгоочікувану зустріч в західних ЗМІ.

Стаття на сайті "Atlantic Council" (неурядова організація в США, яка переважно займається міжнародними відносинами атлантичного співтовариства — прим. ред.) під заголовком "Президент України нарешті відвідав Білий дім" акцентує увагу на тому, що на шляху до цієї зустрічі президенту Зеленському довелося проявляти наполегливість і терпіння, оскільки зустріч переносилася кілька разів.

Отже, президент України Володимир Зеленський здійснив свій довгоочікуваний перший візит в Білий дім в середу, 1 вересня, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом, і обидва лідери можуть сказати, що ця зустріч принесла їм перемогу. Зеленський, чия країна знаходиться на восьмому році війни після вторгнення Росії на схід України, отримав нове зобов’язання США сприяти зміцненню безпеки України. Для Байдена зустріч стала шансом довести, що Сполучені Штати — хороший партнер на тлі різкої критики того, як США пішли з Афганістану.

Що отримує Зеленський

Велика частина українського політичного істеблішменту була вражена рішенням Байдена зняти санкції США проти зухвалого трубопроводу "Північний потік — 2" з Росії до Німеччини. Цей крок багато хто в Києві і в Конгресі США вважає недалекоглядним тому, що він відкриває шлях для використання цього газопроводу Москвою в якості зброї. А виведення військ США з Афганістану в поєднанні з майбутніми навчаннями Росії з Білоруссю, можливо, стурбувало Зеленського тим, що президент Росії Володимир Путін готується до ескалації своєї війни в Україні.

Але прощальні подарунки від візиту можуть допомогти розвіяти ці побоювання. Україна отримує додаткові 60 млн доларів у вигляді допомоги США в області безпеки. В результаті загальна сума допомоги в цьому році перевищила 400 млн доларів. До цього необхідно додати відродження Комісії зі стратегічного партнерства, механізму, що дозволяє офіційним особам США і України координувати свої дії щодо вирішення проблем безпеки, торгівлі та енергетики. Зауважимо, що ця комісія не збиралася вже три роки. "Результати цього візиту є чітким сигналом для Москви не допускати ескалації конфлікту в Україні. Саме цього і хотів Зеленський", — говорить Джон Е. Гербст, директор Євразійського центру Атлантичної ради і колишній посол США в Україні.

Володимир Зеленський під час візиту в США

Мелінда Харинг, заступник директора Євразійського центру зазначає, що, Україна потребує посилення підтримки, і допомоги, наданої в даний момент, явно недостатньо: "60 мільйонів доларів — це крапля в морі", — говорить вона.

І хоча в спільній заяві лідерів згадувалося, що США відправлять додаткові ракети "Javelin", Олег Шамшур, старший науковий співробітник євразійського центру і колишній посол України в США, також хотів би побачити розширення видів озброєнь, що надаються Україні, і щоб "більше уваги було приділено розвитку українських ВПС, ППО і військово-морського флоту ".

Проте, додає Мелінда Харинг, для Києва також є перевага, яку не можна оцінити в грошовому вираженні: "Для Зеленського той факт, що Білий дім приділяє увагу чогось, крім Афганістану і Китаю, є справжньою перемогою".

Що отримує Байден

Зустріч в Овальному кабінеті з українським президентом, можливо, не настільки вагома, щоб її показували по всіх телеканалах, і вона не заглушить останні новини з Кабула. Але в очах Байдена вона дійсно є "зовнішньополітичною перемогою", оскільки Росія і Китай вхопилися за виведення військ з Афганістану, "щоб посіяти сумніви в надійності США як партнера і союзника".

За словами Мелінди Харинг, для обох лідерів це також «шанс нормалізувати відносини і вийти за рамки взаємних косих поглядів епохи Трампа», коли партнерство Києва і Вашингтона перетворилося в токсичну політичну інтригу.

Які очікування не виправдалися

Незважаючи на ці перемоги, певні точки спотикання у відносинах залишаться, в тому числі "Північний потік — 2" і широко поширена корупція в Україні. Нагадаємо, Україна все ще без особливих успіхів намагається очистити свою судову систему.

Тому очікується, що обидва лідери будуть продовжувати співробітництво. Зеленському потрібна буде чітка гарантія США з приводу членства України в НАТО, а Байдену — корінні внутрішні реформи, які допоможуть Києву, нарешті, скинути кайдани повальної системної корупції.

"Є причина, з якої прямі іноземні інвестиції в Україну дорівнюють нулю", — говорить Мелінда Харинг, заступник директора Євразійського центру, — "і тільки агресія Росії може зрівнятися з нею у своїй серйозності".

В кінцевому рахунку, стверджує Олег Шамшур, колишній посол України в США, зустріч "не дала ніяких проривів". Він зазначає, що "більшість підписаних угод оновлюють, покращують або реанімують попередні домовленості". Їм потрібні істотні наступні дії і робота щодо реалізації цих заходів. Якщо цього не відбудеться, попереджає він, вони ризикують перетворитися в "ті бажані документи, які переходять з одного саміту в інший".

На сайті телерадіоорганізації та інтернет-видання "VOANews" позитивно оцінюється зустріч двох президентів і підкреслюється запевнення Байдена в неухильній підтримці України з боку США.

"Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають так звану анексію Криму Росією і підтверджують свою повну підтримку міжнародних зусиль, в тому числі в Нормандському форматі, спрямованих на переговори з дипломатичного врегулювання очолюваного Росією конфлікту на сході України на основі міжнародного права, в тому числі Статуту ООН", — йдеться в заяві Білого дому по завершенні зустрічі.

"Українці, особливо після відходу США з Афганістану, хочуть чіткої заяви щодо підтримки з боку Сполучених Штатів", — сказала Ольга Олікер, програмний директор з питань Європи і Центральної Азії Міжнародної кризової групи, — "І я також думаю, що команда Зеленського покладала дуже великі надії на адміністрацію Байдена, особливо після усіх проблем, з якими вони зіткнулися при адміністрації Трампа. Вони сподівалися на зустріч якомога раніше, в ідеалі до зустрічі президента Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. Цього не сталося тоді, але зараз вони нарешті зустрічаються".

Україна зацікавлена у тісній співпраці з США

Стаття на сайті "Euronews", присвячена візиту президента України до Вашингтона, особливо відзначає дану Україні обіцянку Джо Байдена щодо того, що США зроблять все можливе, щоб бути кращим союзником.

"Сполучені Штати як і раніше твердо прихильні суверенітету і територіальній цілісності України перед обличчям російської агресії, і її євроатлантичних устремлінь".

"У важкий час для світу і США ... ви все ж знайшли час для нас, і ми дійсно за це вдячні", — сказав Зеленський у вдячній промові.

На офіційному сайті Білого Дому в офіційній манері, як того вимагає протокол, викладені основні результати зустрічі.

Сполучені Штати і Україна активізують Комісію зі стратегічного партнерства

Сполучені Штати і Україна активізують Комісію із стратегічного партнерства (SPC), переорієнтують її і забезпечачь ресурсами для вирішення проблем 21 століття. Щоб закріпити високий статус цього партнерства, держсекретар США і міністр закордонних справ України мають намір затвердити нову Хартію на засіданні Комісії зі стратегічного партнерства у Вашингтоні цієї осені. Стратегічне партнерство охоплює наступні пункти:

I. Безпека і оборона

Сполучені Штати підтримують Україну і будуть продовжувати роботу, щоб залучити Росію до відповідальності за її агресію. Америка неухильно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

· Протистояння російській агресії

· Поглиблення стратегічного оборонного співробітництва

· Підтримка євроатлантичних прагнень України

· Забезпечення безпеки України

· Співпраця в області НДДКР

· Проведення реформ в сфері оборони і безпеки

· Співпраця в області кібербезпеки

· Підвищення ситуаційної обізнаності в космосі

· Підвищення ризиків і спільне зниження загроз

II. Демократія, справедливість і права людини

· Реформування судової системи і боротьба з корупцією

· Просування прав людини

· Інвестування в програму реформ в Україні

III. Енергетична безпека та клімат

· Встановлення стратегічного діалогу з питань енергетики та клімату

· Залучення інвестицій в енергетичний сектор за допомогою реформ

· Зниження викидів парникових газів і просування інновацій

· Рішення проблеми впливу "Північного потоку-2"

IV. Економічне зростання і процвітання

· Здійснення ключових реформ

· Розширення комерційного співробітництва

· Забезпечення достатнього фінансування для зростання

· Зростання торгівлі та інвестицій

V. Реагування на пандемію і гуманітарна допомога