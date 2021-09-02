В среду, 1 сентября президент Зеленский встретился с президентом Байденом в Белом доме

В среду, 1 сентября прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне в Белом доме. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с тем, что пишут об этой долгожданной встрече в западных СМИ.

Статья на сайте "Atlantic Council" (неправительственная организация в США, которая преимущественно занимается международными отношениями атлантического сообщества – прим. ред.) озаглавленная "Президент Украины наконец-то посетил Белый дом" акцентирует внимание на том, что на пути к этой встрече президенту Зеленскому пришлось проявлять настойчивость и терпение, поскольку встреча переносилась несколько раз.

Итак, президент Украины Владимир Зеленский совершил свой долгожданный первый визит в Белый дом в среду, 1 сентября, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом, и оба лидера могут сказать, что эта встреча принесла им победу. Зеленский, чья страна находится на восьмом году войны после вторжения России на восток Украины, получил новое обязательство США способствовать укреплению безопасности Украины. Для Байдена встреча стала шансом доказать, что Соединенные Штаты — хороший партнер на фоне резкой критики того, как США ушли из Афганистана.

Что получает Зеленский

Большая часть украинского политического истеблишмента была потрясена решением Байдена снять санкции США против вызывающего споры трубопровода "Северный поток — 2" из России в Германию. Этот шаг многие в Киеве и в Конгрессе считают недальновидным потому, что он открывает путь для использования этого газопровода Москвой в качестве оружия. А вывод США из Афганистана в сочетании с предстоящими учениями России с Беларусью, возможно, обеспокоил Зеленского тем, что президент России Владимир Путин готовится к эскалации своей войны в Украине.

Но прощальные подарки от визита могут помочь развеять эти опасения. Украина получает дополнительные 60 млн долларов в виде помощи США в области безопасности. В результате общая сумма помощи в этом году превысила 400 млн долларов. К этому необходимо добавить возрождение Комиссии по стратегическому партнерству, механизма, позволяющего официальным лицам США и Украины координировать свои действия по решению проблем безопасности, торговли и энергетики. Заметим, что эта комиссия не собиралась уже три года. "Результаты этого визита являются четким сигналом для Москвы не допускать эскалации конфликта в Украине. Именно этого и хотел Зеленский", — говорит Джон Э. Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине.

Владимир Зеленский во время визита в США

Мелинда Харинг, заместитель директора Евразийского центра отмечает, что, Украине требуется усиление поддержки, и помощи, предоставленной в данный момент, явно недостаточно: "60 миллионов долларов — это капля в море", — говорит она.

И хотя в совместном заявлении лидеров упоминалось, что США отправят дополнительные ракеты "Javelin", Олег Шамшур, старший научный сотрудник евразийского центра и бывший посол Украины в США, также хотел бы увидеть расширение видов вооружений, предоставляемых Украине, и чтобы "больше внимания уделялось развитию украинских ВВС, ПВО и военно-морского флота".

Тем не менее, добавляет Мелинда Харинг, для Киева также есть преимущество, которое нельзя оценить в денежном выражении: "Для Зеленского тот факт, что Белый дом уделяет внимание чему-то, кроме Афганистана и Китая, является настоящей победой".

Что получает Байден

Встреча в Овальном кабинете с украинским президентом, возможно, не настолько весома, чтобы ее показывали по всем телеканалам, и она не заглушит последние новости из Кабула. Но в глазах Байдена она действительно представляет собой "внешнеполитическую победу", поскольку Россия и Китай ухватились за вывод войск из Афганистана, "чтобы посеять сомнения в надежности США как партнера и союзника".

По словам Мелинды Харинг, для обоих лидеров это также «шанс нормализировать отношения и выйти за рамки взаимных косых взглядов эпохи Трампа», когда партнерство Киева и Вашингтона превратилось в токсичную политическую интригу.

Какие ожидания не оправдались

Несмотря на эти победы, определенные точки преткновения в отношениях останутся, в том числе "Северный поток — 2" и широко распространенная коррупция в Украине. Напомним, Украина все еще без особых успехов пытается очистить свою судебную систему.

Поэтому ожидается, что оба лидера будут продолжать сотрудничество. Зеленскому нужна будет четкая гарантия США по поводу членства Украины в НАТО, а Байдену — коренные внутренние реформы, которые помогут Киеву, наконец, сбросить оковы повальной системной коррупции.

"Есть причина, по которой прямые иностранные инвестиции в Украину равны нулю", — говорит Мелинда Харинг, заместитель директора Евразийского центра, — "и только агрессия России может сравниться с ней по своей серьезности".

В конечном счете, утверждает Олег Шамшур, бывший посол Украины в США, встреча "не дала никаких прорывов". Он отмечает, что "большинство подписанных соглашений обновляют, улучшают или реанимируют предыдущие договоренности". Им потребуются существенные последующие действия и работа по реализации этих мер. Если этого не произойдет, предупреждает он, они рискуют превратиться в "те желаемые документы, которые переходят с одного саммита в другой".

На сайте телерадиоорганизации и интернет-издания "VOANews" положительно оценивается встреча двух президентов и подчеркивается заверение Байдена в неуклонной поддержке Украины со стороны США.

"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают так называемую аннексию Крыма Россией и подтверждают свою полную поддержку международных усилий, в том числе в Нормандском формате, направленных на переговоры о дипломатическом урегулировании возглавляемого Россией конфликта на востоке Украины на основе международного права, в том числе Устава ООН", — говорится в заявлении Белого дома по завершении встречи.

"Украинцы, особенно после ухода США из Афганистана, хотят четкого заявления о поддержке со стороны Соединенных Штатов", — сказала Ольга Оликер, программный директор по Европе и Центральной Азии Международной кризисной группы, — "И я также думаю, что команда Зеленского возлагала очень большие надежды на администрацию Байдена, особенно после всех проблем, с которыми они столкнулись при администрации Трампа. Они надеялись на встречу как можно раньше, в идеале до встречи президента Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Этого не произошло тогда, но сейчас они наконец-то встречаются".

Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с США

Статья на сайте "Euronews", посвященная визиту президента Украины в Вашингтон, особенно отмечает данное Украине обещание Джо Байдена о том, что США сделают все возможное, чтобы быть лучшим союзником.

"Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, и ее евроатлантическим устремлениям".

"В трудное время для мира и США … вы все же нашли время для нас, и мы действительно за это благодарны", — сказал Зеленский в благодарственной речи.

На официальном сайте Белого Дома в официальной манере, как того требует протокол, изложены основные результаты встречи.

Соединенные Штаты и Украина активизируют Комиссию по стратегическому партнерству

Соединенные Штаты и Украина активизируют Комиссию по стратегическому партнерству (SPC), переориентируя ее и обеспечивая ресурсами для решения проблем 21 века. Чтобы закрепить высокий статус этого партнерства, госсекретарь США и министр иностранных дел Украины намерены утвердить новую Хартию на заседании Комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне этой осенью. Стратегическое партнерство охватывает следующие пункты:

I. Безопасность и оборона

Соединенные Штаты поддерживают Украину и будут продолжать работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Америка неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

· Противостояние российской агрессии

· Углубление стратегического оборонного сотрудничества

· Поддержка евроатлантических устремлений Украины

· Обеспечение безопасности Украины

· Сотрудничество в области НИОКР

· Проведение реформ в сфере обороны и безопасности

· Сотрудничество в области кибербезопасности

· Повышение ситуационной осведомленности в космосе

· Повышение рисков и совместное снижение угроз

II. Демократия, справедливость и права человека

· Реформирование судебной системы и борьба с коррупцией

· Продвижение прав человека

· Инвестирование в программу реформ в Украине

III. Энергетическая безопасность и климат

· Установление стратегического диалога по вопросам энергетики и климата

· Привлечение инвестиций в энергетический сектор с помощью реформ

· Снижение выбросов парниковых газов и продвижение инноваций

· Решение проблемы воздействия "Северного потока-2"

IV. Экономический рост и процветание

· Осуществление ключевых реформ

· Расширение коммерческого сотрудничества

· Обеспечение достаточного финансирования для роста

· Рост торговли и инвестиций

V. Реагирование на пандемию и гуманитарная помощь