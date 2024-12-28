"Королева МММ" родом із Запоріжжя: як виглядає дружина-українка покійного Мавроді і де вона зараз

Олену називали "сірим кардиналом" в аферах росіянина

Колишня дружина скандально відомого "бізнесмена" Сергія Мавроді забезпечила собі заможне життя завдяки його афері з пірамідою "МММ". Однак після розлучення та смерті махінатора жінка змінила прізвище. Зараз їй 55 років.

Олена Мавроді, у дівочості Павлюченко, народилася у Запоріжжі 7 червня 1969 року в сім’ї інженерів. Навчалася у школі № 92, а поза навчанням займалася танцями, співом і ходила до театральної студії.

Отримавши атестат, Павлюченко влаштувалася помічником вихователя до дитячого садка та заочно вступила на філологічний факультет педагогічного вузу. У 20 років Олена посіла друге місце на конкурсі "Міс Запоріжжя".

Не отримавши перше місце, дівчина заявила про крадіжку коштовностей із примірки. Всі були викликані на допити, але прикрас знайдено не було. Пізніше організатори заявили, що скандал було влаштовано в помсту за поразку. 1992 року Павлюченко взяла участь у конкурсі краси "Українська красуня".

Олена Павлюченко в юності

Павлюченко зустріла Мавроді на початку 90-х у Москві на телеконкурсі Юрія Ніколаєва "Ранкова зірка". Мавроді, який входив до журі, був зачарований дівчиною, а в той період саме проводив конкурс моделей для реклами "МММ". Дівчина була визнана "Королевою МММ", очолила модельне агентство "МММ"-моделс" і стала дружиною російського фінансиста.

Сергій Мавроді та Олена Павлюченко

Будучи Мавроді, Олена брала активну участь у бізнесі свого чоловіка в ролі помічниці, але нерідко її називали "сірим кардиналом" у махінаціях чоловіка. Також крім зовнішньої привабливості, жінка мала політичні амбіції — не раз вона брала участь у виборах до Держдуми (1995, 1998). Гроші на промокампанію їй спокійно давав "геній"-чоловік.

2 вересня 1996 року Олена народила дочку Катерину — єдину дитину Сергія Мавроді. 2001 року жінка потрапила у скандал. ЗМІ писали, що дружина засновника фінансової піраміди була причетна до викрадення чужого новонародженого хлопчика із роддому нібито для передачі бездітній подрузі. Проте прокуратура справу закрила.

З 1997 по 2003 рік Мавроді переховувався від правосуддя за фінансові махінації й жив на орендованій квартирі, доки не був заарештований. З Мавроді, який сидів у СІЗО, Олена розлучилася у 2005 році та пізніше змінила прізвище.

Де зараз Олена Павлюченко

Згідно з одними джерелами, колишня дружина Мавроді знову вийшла заміж, а за іншими — живе з мамою і дочкою від Мавроді у своєму будинку в Підмосков’ї. З 2014 року Олена використовує псевдоніми Кошкіна та Гармонія. У 2017 році Павлюченко вступила до Спілки письменників Росії — пише вірші, також була ведучою та режисером телепроєктів.

Як виглядає Олена Павлюченко зараз

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