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Замах на Шефіра: в МВС офіційно озвучили основні версії

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Обстріляний автомобіль Шефіра Новина оновлена 22 вересня 2021, 15:19
Обстріляний автомобіль Шефіра

Поліція не виключає втручання іноземних спецслужб.

У середу, 22 вересня, невідомі відкрили вогонь по автомобілю, в якому знаходився перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір. У МВС влаштували короткий брифінг, на якому озвучили попередні версії причин замаху.

Згідно із заявою глави Нацполіції Ігоря Клименка, в цей час таких три.

За його словами, поміж основних версій:

  • політична діяльність Шефіра;
  • тиск на керівництво країни;
  • спроба дестабілізації політичної ситуації.

Він не виключив, що до замаху причетні спецслужби інших країн.

За фактом події порушено справу за статтею про замах на вбивство двох або більше осіб. Клименко каже, що ситуація знаходиться під контролем, а поліція тісно співпрацює з СБУ.

Як повідомлялося раніше, обстріл стався близько 10 години ранку на дорозі біля села Лісники. В автомобіль потрапило близько 10 куль, сам Шефір залишився цілий і неушкоджений, а ось його водій отримав три кульові поранення.

Зараз він знаходиться в лікарні "Феофанія", його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, свої версії причин замаху називав і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, за його словами за цим могли стояти контрабандисти і кримінальні авторитети.

Теги:
#Поліція #Замах #Стрільба #Ігор Клименко #Сергій Шефір
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