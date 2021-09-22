Укр

Покушение на Шефира: в МВД официально озвучили основные версии

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Обстрелянный автомобиль Шефира Новость обновлена 22 сентября 2021, 15:19
Обстрелянный автомобиль Шефира

Полиция не исключает вмешательство иностранных спецслужб.

В среду, 22 сентября, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находился первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир. В МВД устроили короткий брифинг, на котором озвучили предварительные версии причин покушения.

Согласно заявлению главы Нацполиции Игоря Клименко, в настоящее время таковых три.

По его словам, в числе основных версий:

  • политическая деятельность Шефира;
  • давление на руководство страны;
  • попытка дестабилизации политической ситуации.

Он не исключил, что к покушению причастны спецслужбы других стран.

По факту происшествия открыто дело по статье о покушении на убийство двух или более человек. Клименко говорит, что ситуация находится под контролем, а полиция тесно сотрудничает с СБУ.

Как сообщалось ранее, обстрел произошел около 10 часов утра на дороге возле села Лесники. В автомобиль попало около 10 пуль, сам Шефир остался цел и невредим, а вот его водитель получил три пулевых ранения.

Сейчас он находится в больнице "Феофания", его жизни ничего не угрожает.

Напомним, свои версии причин покушения называл и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, по его словам за этим могли стоять контрабандисты и криминальные авторитеты.

Теги:
#Полиция #Покушение #Стрельба #Игорь Клименко #Сергей Шефир
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