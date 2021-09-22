Покушение на Шефира: в МВД официально озвучили основные версии
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Полиция не исключает вмешательство иностранных спецслужб.
В среду, 22 сентября, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находился первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир. В МВД устроили короткий брифинг, на котором озвучили предварительные версии причин покушения.
Согласно заявлению главы Нацполиции Игоря Клименко, в настоящее время таковых три.
По его словам, в числе основных версий:
- политическая деятельность Шефира;
- давление на руководство страны;
- попытка дестабилизации политической ситуации.
Он не исключил, что к покушению причастны спецслужбы других стран.
По факту происшествия открыто дело по статье о покушении на убийство двух или более человек. Клименко говорит, что ситуация находится под контролем, а полиция тесно сотрудничает с СБУ.
Как сообщалось ранее, обстрел произошел около 10 часов утра на дороге возле села Лесники. В автомобиль попало около 10 пуль, сам Шефир остался цел и невредим, а вот его водитель получил три пулевых ранения.
Сейчас он находится в больнице "Феофания", его жизни ничего не угрожает.
Напомним, свои версии причин покушения называл и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, по его словам за этим могли стоять контрабандисты и криминальные авторитеты.
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