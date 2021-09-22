Замах на Шефіра: що відомо на даний момент

Основні відомі факти на 13:00.

У 10 години 22 вересня невідомий з автоматичної зброї обстріляв машину Сергія Шефіра — першого помічника президента України Володимира Зеленського. Сам політик не постраждав, а ось водієві дісталося три кулі — він у лікарні "Феофанія" у важкому стані. Всього в авто потрапили близько 10 куль. Попередньо — стріляли із засідки.

На Київщині оголосили спецоперацію. Слідство на місці триває — машину з місця розстрілу забрав евакуатор.

Надзвичайна подія сталася на виїзді з Києва поблизу села Лісники на Новообухівській трасі, біля супермаркету АТБ. Відеокамери магазину вивчають на предмет свідчень події.

Сергій Шефір розповів, що загроз йому не надходило. Також відомо, що він часто сам водив авто.

Було висунуто відразу кілька версій причин замаху. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк впевнено, що замах було скоєно, щоб прибрати члена команди президента. Він пов’язує його з законом про олігархів, проведенням судової реформи та детінізацією економіки.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висунув відразу три версії : боротьба з олігархами, участь Росії і помста Зеленському від кримінальних авторитетів і контрабандистів.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Сергій Шефір на посаді першого помічника Зеленського з початку травня 2019. Широкій громадськості він відомий був і раніше як творець студії "95 квартал".