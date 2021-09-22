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Кремль відповів на заяви про "російський слід" у замаху на Шефіра

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Речник Кремля Дмитро Пєсков Новина оновлена 22 вересня 2021, 15:20
Речник Кремля Дмитро Пєсков

Кремль заявив, що заяви Києва не мають нічого спільного з реальністю

Спікер російського президента Дмитро Пєсков офіційно відхрестився від причетності Російської Федерації до замаху на вбивство першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Слова речника Кремля у середу, 22 вересня, цитує видання "ТАСС".

За словами Пєскова, діючі українські політики не в змозі виключити "російський слід" у всіх подіях, які стаються в Україні, однак нічого спільного з реальністю, за його словами, у справі про замах на Шефіра у цих словах немає. А такі заяви речник Кремля повʼязав з "емоційним станом".

"Це, звичайно (російський слід — ред.), не має нічого спільного з реальним станом справ, це скоріше ознаки такого надміру екзальтованого емоційного стану", — додав Пєсков.

Варто зазначити, що версію про "російський" слід у справі про замах на Сергія Шефіра висував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. На його думку, причетність Росії не можна виключати

Також повідомлялося, що Зеленський розцінив замах на Шефіра як "привіт" йому самому.

Більше подробиць про замах на вбивство першого помічника президента України Сергія Шефіра читайте у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Російська Федерація #Дмитро Пєсков #Замах на вбивство #Сергій Шефір
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