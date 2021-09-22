По машині вистрілили 18 разів: деталі замаху на Сергія Шефіра (ексклюзивні фото)

Винних поки не знайшли.

Замах на життя першого радника Володимира Зеленського Сергія Шефіра кваліфіковано київської обласною прокуратурою як замах на життя двох або більше людей.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Обстріл стався між селами Лісники і Ходосівка, по дорозі до Києва. "Ауді" Шефіра прямувала до столиці.

Сліди куль на машині Сергія Шефіра

Слідство попередньо встановило, що в машину стріляли з лісу. Водієві вдалося доїхати до людного місця — парковки супермаркету АТБ і вже туди викликали допомогу.

Вид на парковку АТБ, де знаходилася розстріляна машина

За інформацією правоохоронців по машині було скоєно 18 пострілів.

Читайте також: Категорія Україна Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського Першого помічника президента Сергія Шефіра хотіли налякати, хотіли б вбити — діяли б інакше.

Криміналісти оглядають автомобіль Сергія Шефіра

Частина куль прошила водійські двері, частина потрапила по колесах.

Після влучення кулі в "Ауді" Шефіра спустило колесо

Сергій Шефір не постраждав, в результаті нападу поранений його водій. Його життю нічого не загрожує — за цим стежать фахівці "Феофанії".

Обстріляна машина першого помічника Зеленського

Слідчі дії тривають, машину евакуювали з території стоянки.

"Ауді" Шефіра готують до евакуації

Евакуатор забирає автомобіль Сергія Шефіра

Нагадаємо, напад стався в проміжок з 10 до 11 години дня 22 вересня. Він привернуло увагу громадськості — на місці працювали керівництво Нацполіціі і Офісу прокурора, також генпрокурор Ірина Венедиктова.

Журналісти на парковці біля машини Сергія Шефіра

Замах на Сергія Шефіра — розслідування триває

Володимир Зеленський вже відреагував на напад на свого першого помічника, зазначивши що повернеться до Києва після виступу на Генасамблеї ООН.

Раніше "Телеграф" писав, що свої версії причин події назвали Давид Арахамія і радник глави ОП Михайло Подоляк.