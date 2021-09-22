По машині вистрілили 18 разів: деталі замаху на Сергія Шефіра (ексклюзивні фото)
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Винних поки не знайшли.
Замах на життя першого радника Володимира Зеленського Сергія Шефіра кваліфіковано київської обласною прокуратурою як замах на життя двох або більше людей.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Обстріл стався між селами Лісники і Ходосівка, по дорозі до Києва. "Ауді" Шефіра прямувала до столиці.
Слідство попередньо встановило, що в машину стріляли з лісу. Водієві вдалося доїхати до людного місця — парковки супермаркету АТБ і вже туди викликали допомогу.
За інформацією правоохоронців по машині було скоєно 18 пострілів.
Частина куль прошила водійські двері, частина потрапила по колесах.
Сергій Шефір не постраждав, в результаті нападу поранений його водій. Його життю нічого не загрожує — за цим стежать фахівці "Феофанії".
Слідчі дії тривають, машину евакуювали з території стоянки.
Нагадаємо, напад стався в проміжок з 10 до 11 години дня 22 вересня. Він привернуло увагу громадськості — на місці працювали керівництво Нацполіціі і Офісу прокурора, також генпрокурор Ірина Венедиктова.
Володимир Зеленський вже відреагував на напад на свого першого помічника, зазначивши що повернеться до Києва після виступу на Генасамблеї ООН.
Раніше "Телеграф" писав, що свої версії причин події назвали Давид Арахамія і радник глави ОП Михайло Подоляк.
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