Рус

По машині вистрілили 18 разів: деталі замаху на Сергія Шефіра (ексклюзивні фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
306
Наслідки обстрілу машини Сергія Шефіра Новина оновлена 22 вересня 2021, 15:22
Наслідки обстрілу машини Сергія Шефіра

Винних поки не знайшли.

Замах на життя першого радника Володимира Зеленського Сергія Шефіра кваліфіковано київської обласною прокуратурою як замах на життя двох або більше людей.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Обстріл стався між селами Лісники і Ходосівка, по дорозі до Києва. "Ауді" Шефіра прямувала до столиці.

Сліди куль на машині Сергія Шефіра
Сліди куль на машині Сергія Шефіра

Слідство попередньо встановило, що в машину стріляли з лісу. Водієві вдалося доїхати до людного місця — парковки супермаркету АТБ і вже туди викликали допомогу.

Вид на парковку АТБ, де знаходилася розстріляна машина
Вид на парковку АТБ, де знаходилася розстріляна машина

За інформацією правоохоронців по машині було скоєно 18 пострілів.

Криміналісти оглядають автомобіль Сергія Шефіра
Криміналісти оглядають автомобіль Сергія Шефіра

Частина куль прошила водійські двері, частина потрапила по колесах.

Після влучення кулі в "Ауді" Шефіра спустило колесо
Після влучення кулі в "Ауді" Шефіра спустило колесо

Сергій Шефір не постраждав, в результаті нападу поранений його водій. Його життю нічого не загрожує — за цим стежать фахівці "Феофанії".

Обстріляна машина першого помічника Зеленського
Обстріляна машина першого помічника Зеленського

Слідчі дії тривають, машину евакуювали з території стоянки.

"Ауді" Шефіра готують до евакуації
"Ауді" Шефіра готують до евакуації
Евакуатор забирає автомобіль Сергія Шефіра
Евакуатор забирає автомобіль Сергія Шефіра

Нагадаємо, напад стався в проміжок з 10 до 11 години дня 22 вересня. Він привернуло увагу громадськості — на місці працювали керівництво Нацполіціі і Офісу прокурора, також генпрокурор Ірина Венедиктова.

Журналісти на парковці біля машини Сергія Шефіра
Журналісти на парковці біля машини Сергія Шефіра
Замах на Сергія Шефіра — розслідування триває
Замах на Сергія Шефіра — розслідування триває

Володимир Зеленський вже відреагував на напад на свого першого помічника, зазначивши що повернеться до Києва після виступу на Генасамблеї ООН.

Раніше "Телеграф" писав, що свої версії причин події назвали Давид Арахамія і радник глави ОП Михайло Подоляк.

Теги:
#Київ #Замах #Стрільба #Сергій Шефір
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Україна
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу машини Сергія Шефіра
По машині вистрілили 18 разів: деталі замаху на Сергія Шефіра (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Заступник голови партії «Батьківщина» Вадим Івченко
Депутати так налякані можливим розпуском, що робитимуть все, аби всидіти у своїх кріслах – нардеп Івченко
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Ковідом в Україні перехворіла вже половина населення, це призупинить нову хвилю хвороби, - лікар
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи