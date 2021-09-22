По машине выстрелили 18 раз: детали покушения на Сергея Шефира (эксклюзивные фото)

Виновных пока не нашли

Покушение на жизнь первого советника Владимира Зеленского Сергея Шефира квалифицированно киевской областной прокуратурой как покушение на жизнь двоих или больше людей.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обстрел произошел между селами Лесники и Ходосевка, по дороге в Киев. "Ауди" Шефира направлялась в столицу.

Следы пуль на машине Сергея Шефира

Следствие предварительно установило, что в машину стреляли из леса. Водителю удалось доехать до людного места — парковки супермаркета АТБ и уже туда вызвали помощь.

Читайте также: Категория Украина Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского Первого помощника президента Сергея Шефира хотели напугать, хотели бы убить — действовали бы иначе.

Вид на парковку АТБ, где находилась расстрелянная машина

По информации правоохранителей по машине было совершено 18 выстрелов.

Криминалисты осматривают автомобиль Сергея Шефира

Часть пуль прошила водительскую дверь, часть попала по колесам.

После попадания пули в "Ауди" Шефира спустило колесо

Сергей Шефир не пострадал, в результате нападения ранен его водитель. Его состоянию ничего не угрожает — за этим следят специалисты "Феофании".

Обстрелянная машина первого помощника Зеленского

Следственные действия продолжаются, машину эвакуировали с территории стоянки.

"Ауди" Шефира готовят к эвакуации

Эвакуатор забирает автомобиль Сергея Шефира

Напомним, нападение произошло в промежуток с 10 до 11 часов дня 22 сентября. Оно привлекло внимание общественности — на месте работали руководство Нацполиции и Офиса прокурора, также генпрокурор Ирина Венедиктова.

Журналисты на парковке возле машины Сергея Шефира

Покушение на Сергея Шефира - расследование продолжается

Владимир Зеленский уже отреагировал на нападение на своего первого помощника, отметив что вернется в Киев после выступления на Генассамблее ООН.

Ранее "Телеграф" писал, что свои версии причин произошедшего назвали Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк.