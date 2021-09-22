По машине выстрелили 18 раз: детали покушения на Сергея Шефира (эксклюзивные фото)
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Виновных пока не нашли
Покушение на жизнь первого советника Владимира Зеленского Сергея Шефира квалифицированно киевской областной прокуратурой как покушение на жизнь двоих или больше людей.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обстрел произошел между селами Лесники и Ходосевка, по дороге в Киев. "Ауди" Шефира направлялась в столицу.
Следствие предварительно установило, что в машину стреляли из леса. Водителю удалось доехать до людного места — парковки супермаркета АТБ и уже туда вызвали помощь.
По информации правоохранителей по машине было совершено 18 выстрелов.
Часть пуль прошила водительскую дверь, часть попала по колесам.
Сергей Шефир не пострадал, в результате нападения ранен его водитель. Его состоянию ничего не угрожает — за этим следят специалисты "Феофании".
Следственные действия продолжаются, машину эвакуировали с территории стоянки.
Напомним, нападение произошло в промежуток с 10 до 11 часов дня 22 сентября. Оно привлекло внимание общественности — на месте работали руководство Нацполиции и Офиса прокурора, также генпрокурор Ирина Венедиктова.
Владимир Зеленский уже отреагировал на нападение на своего первого помощника, отметив что вернется в Киев после выступления на Генассамблее ООН.
Ранее "Телеграф" писал, что свои версии причин произошедшего назвали Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк.
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