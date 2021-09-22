Покушение на помощника Зеленского: в ОП намекнули, кто мог его устроить
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Помощник президента не пострадал
Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира в Офисе главы государства расценивают как попытку оказать давление на президента в его борьбе против олигархов и финансовых группировок.
Об этом "Телеграфу" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Да, действительно, сегодня был обстрелян автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Тяжело ранен водитель. Всего в машину было сделано более десятка выстрелов. Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жёсткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", — сказал Подоляк.
По его словам, сейчас правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия для поимки преступников. В Киевской области объявлен план "Перехват".
"Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов. Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения. Мы подчёркиваем, что политика президента, направленная на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменной, а безусловным ответом на любые преступные действия против представителей государства будут ещё более жёсткие антиолигархические и антикриминальные решения власти",- прокомментировал Подоляк.
Как сообщалось, об обстреле автомобиля, в котором находился Шефир, стало известно в среду, 22 сентября, утром. Сам помощник президента не пострадал, однако тяжело ранен его водитель.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что киллеры могли стрелять в водителя потому, что предполагали, что за рулем авто находится сам Шефир.
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