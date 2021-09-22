Стало известно, почему киллер мог стрелять в водителя Шефира
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Арахамия успел пообщаться с Шефиром, который пребывает в шоке после покушения на его жизнь
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира, с которым успел пообщаться по телефону после стрельбы.
Арахамия рассказал журналистам, что киллеры стреляли из автоматов (калибр 7,62), и Шефир не пострадал. Нардеп также уточнил, что первый помощник президента часто ездил за рулем сам и стрельба по водителю велась, вероятно, по этой причине.
На момент выхода новости известно, что водитель Шефира, который вез шефа на работу, тяжело ранен: его пытаются спасти в "Феофании". Сам первый помощник Зеленского не пострадал, однако находится в шоковом состоянии. Полиции он рассказал, что угроз в его адрес не поступало.
На месте работают следователи, а в Киевской области объявили о спецоперации по задержанию киллеров и просят сообщать на "102" любую информацию, которая может вывести на след преступников. Президенту Владимиру Зеленскому, который сейчас находится в США, о покушении на Сергея Шефира уже сообщили.
Напомним, ЧП произошло 22 сентября около 10:00 в селе Лесники. "Ауди" политика был обстрелян автоматной очередью: следователи сообщают о 10 пулях в авто.
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