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Стало відомо, чому кілер міг стріляти у водія Шефіра

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Стало відомо, чому кілер міг стріляти у водія Шефіра Новина оновлена 22 вересня 2021, 11:59

Арахамія встиг поспілкуватися з Шефіром, який перебуває в шоці після замаху на його життя

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра, з яким встиг поспілкуватися по телефону після стрілянини.

Арахамія розповів журналістам, що кілери стріляли з автоматів (калібр 7,62), і Шефір не постраждав. Нардеп також уточнив, що перший помічник президента часто їздив за кермом сам і стрілянина по водієві велася, ймовірно, з цієї причини.

На момент виходу новини відомо, що водій Шефіра, який віз шефа на роботу, важко поранений: його намагаються врятувати в "Феофанії". Сам перший помічник Зеленського не постраждав, проте знаходиться в шоковому стані. Поліції він розповів, що погрози на його адресу не надходило.

На місці працюють слідчі, а в Київській області оголосили про спецоперацію із затримання кілерів і просять повідомляти на "102" будь-яку інформацію, яка може вивести на слід злочинців. Президенту Володимиру Зеленському, який зараз знаходиться в США, про замах на Сергія Шефіра вже повідомили.

Авто Шефіра обстріляли з автоматів
Авто Шефіра обстріляли з автоматів

Нагадаємо, НП сталася 22 вересня близько 10:00 в селі Лісники. "Ауді" політика був обстріляний автоматною чергою: слідчі повідомляють про 10 куль в авто.

Теги:
#Київ #Замах #Розстріл #Замах на вбивство #Сергій Шефір
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