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Сергія Шефіра намагалися вбити: перші деталі НП і фото

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Сергій Шефір — перший помічник президента України і засновник "Студії Квартал-95" Новина оновлена 22 вересня 2021, 11:36
Сергій Шефір — перший помічник президента України і засновник "Студії Квартал-95"

Невідомі стріляли в першого помічника президента України і поранили його водія

Поблизу села Лісники під Києвом невідомі скоїли замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Згідно з оперативною інформацією, поранений водій Сергія, в якого потрапило три кулі, а директор і засновник "Студії Квартал-95", який тепер є першим помічником Зеленського, не постраждав.

За інформацією облуправління поліції, НП сталася 22 вересня близько 10:00 в селі Лісники: в "Ауді" Шефіра потрапило понад 10 куль. Різні поранення отримав водій, якого відвезли в лікарню.

Зараз на місці працюють оперативники, в області оголошено спецоперацію із затримання кілерів.

Будь-яку інформацію про замах, яка може допомогти знайти злочинців, просять повідомляти на "102".

Замах на Шефіра
Замах на Шефіра

Більше інформації про замах на Сергія Шефіра читайте на сайті "Телеграф" пізніше.

Нагадаємо, в Дніпрі підірвали автомобіль зі спікером обласного управління ГСЧС Дариною Гречіщевою і парамедиком Олексієм Кавлаком. Слідчі вважають, що жителів Дніпра могли підірвати через їхню професійну діяльність, "активну громадянську позицію", зокрема, волонтерство в зоні бойових дій на Донбасі.

Теги:
#Київ #Замах #Стрільба #Сергій Шефір
Сергій Шефір — перший помічник президента України і засновник "Студії Квартал-95"
Політика
Сергія Шефіра намагалися вбити: перші деталі НП і фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сергій Шефір — перший помічник президента України і засновник "Студії Квартал-95"
Сергія Шефіра намагалися вбити: перші деталі НП і фото
Дата публікації
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