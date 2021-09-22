Сергія Шефіра намагалися вбити: перші деталі НП і фото

Невідомі стріляли в першого помічника президента України і поранили його водія

Поблизу села Лісники під Києвом невідомі скоїли замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Згідно з оперативною інформацією, поранений водій Сергія, в якого потрапило три кулі, а директор і засновник "Студії Квартал-95", який тепер є першим помічником Зеленського, не постраждав.

За інформацією облуправління поліції, НП сталася 22 вересня близько 10:00 в селі Лісники: в "Ауді" Шефіра потрапило понад 10 куль. Різні поранення отримав водій, якого відвезли в лікарню.

Зараз на місці працюють оперативники, в області оголошено спецоперацію із затримання кілерів.

Будь-яку інформацію про замах, яка може допомогти знайти злочинців, просять повідомляти на "102".

Замах на Шефіра

Більше інформації про замах на Сергія Шефіра читайте на сайті "Телеграф" пізніше.

Нагадаємо, в Дніпрі підірвали автомобіль зі спікером обласного управління ГСЧС Дариною Гречіщевою і парамедиком Олексієм Кавлаком. Слідчі вважають, що жителів Дніпра могли підірвати через їхню професійну діяльність, "активну громадянську позицію", зокрема, волонтерство в зоні бойових дій на Донбасі.