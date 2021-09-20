Теракт з вибухом автомобіля у Дніпрі розслідують за двома версіями: друга з них - особиста неприязнь

Також розлядають версію, пов'язану з професійною діяльністю

Вибух автомобіля у Дніпрі, який прогримів 15 вересня і забрав життя двох людей, розслідують одразу за двома версіями. Друга з них повʼязана з неприязними стосунками з боку деяких осіб.

Про це на брифінгу у понеділок, 20 вересня, повідомив заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко.

Правоохоронець повідомив, що за першою з версій, автомобіль з речницею обласного управління ДСНС Дарʼєю Гречищевою та парамедиком Олексієм Кавлаком могли взірвати через їх професійну діяльність, "активну громадську позицію", зокрема, волонтерство у зоні бойових дій на Донбасі.

Друга версія, яку розглядає слідство, — автомобіль підірвали у звʼязку із "неприязними стосунками певного кола осіб з цими людьми". Про кого конкретно йде мова Савенко не уточнив через "таємницю слідства".

Також стало відомо, що сила вибуху дорівнювала вибуху 1-2 кілограмів тротилу, однак досі невідомо, у яку частину авто заклали вибухівку. Злочин розслідується як теракт через те, що вибух прогримів у людяному місці у центрі Дніпра.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", вранці 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль, у якому знаходилися глава відділу роботи зі ЗМІ Держслужби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області Дарина Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак. Шансів вижити після такого вибуху у них не було, вони загинули на місці. Відомо, у минулому Гречіщева та Кавлак організовували разом заходи, пов’язані з навчанням як цивільних, так і силовиків.

У мережі першопочатково після вибуху "Ніссана" заговорили про замовне вбивство. Поліція кваліфікувала вибух як терористичний акт, тому Служба безпеки України почала розслідування цієї трагедії.