Теракт со взрывом автомобиля в Днепре расследуют по двум версиям: вторая из них — личная неприязнь

Также рассматривают версию, связанную с профессиональной деятельностью

Взрыв автомобиля в Днепре, который прогремел 15 сентября и унес жизни двух человек, расследуют сразу по двум версиям. Вторая из них связана с неприязненными отношениями со стороны некоторых лиц.

Об этом на брифинге в понедельник, 20 сентября, сообщил заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко.

Правоохранитель сообщил, что по первой из версий, автомобиль со спикером областного управления ГСЧС Дарьей Гречищевой и парамедиком Алексеем Кавлаком могли взорвать из-за их профессиональной деятельности, "активной гражданской позиции", в частности, волонтерство в зоне боевых действий на Донбассе.

Вторая версия, которую рассматривает следствие, — автомобиль взорвали в связи с "неприязненными отношениями определенного круга лиц с этими людьми". О ком конкретно идет речь Савенко не уточнил из-за "тайны следствия".

Также стало известно, что сила взрыва была равна взрыву 1-2 килограммов тротила, однако до сих пор неизвестно, в какую часть авто заложили взрывчатку. Преступление расследуется как теракт из-за того, что взрыв прогремел в людном месте в центре Днепра.

Напомним, как сообщал "Телеграф", утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в котором находились глава отдела по работе со СМИ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак. Шансов выжить после такого взрыва у них не было, они погибли на месте. Известно, что в прошлом Гречищева и Кавлак организовывали вместе мероприятия, связанные с обучением как гражданских, так и силовиков.

В сети изначально, после взрыва "Ниссана", заговорили о заказном убийстве. Полиция квалифицировала взрыв как террористический акт, потому Служба безопасности Украины начала расследование этой трагедии.