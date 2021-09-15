Укр

В Днепре на оживленной улице взорвался автомобиль, есть погибшие (фото 18+, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Горящая машина после взрыва Новость обновлена 15 сентября 2021, 10:22
Горящая машина после взрыва

Взрыв произошел в то время, когда многие днепряне добирались на работу.

Утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль. По предварительным данным — водитель погиб на месте, также есть еще одна жертва.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Днепр Оперативный".

На месте работают пожарные, которые ликвидируют последствия взрыва. От автомобиля осталось не так много.

Пожарный тушит остатки автомобиля
Пожарный тушит остатки автомобиля
Машину разорвало от взрыва /
Машину разорвало от взрыва /

В сообщении пишут о том, что это могло быть заказное убийство.

От взрыва тело человека, который находился в автомобиле выбросило из него.

Тело на газоне после взрыва
Тело на газоне после взрыва

Сообщается, что взрывная волна была такой силы, что в ближайшем доме вылетели стекла в окнах.

Ранее "Телеграф" писал, что в России в течение нескольких дней произошли два крупных взрыва газа в жилых домах. Так, в подмосковном Ногинске ударной волной повреждены два этажа в девятиэтажном доме. Спустя несколько дней взрыв газа практически разорвал надвое двухэтажный дом на 16 квартир в Ельце.

Также произошел взрыв и на территории оккупированного Донецка — там вспыхнула нефтебаза в Кировском районе города.

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