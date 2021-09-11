Укр

В РФ растет число жертв очередного взрыва газа в доме - под завалами могут оставаться живые люди и тела погибших (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
67
МЧС-ники продолжают разбирать завалы. Новость обновлена 11 сентября 2021, 09:36
МЧС-ники продолжают разбирать завалы.

Найдено еще одно тело.

Количество жертв взрыва газа в двухэтажном доме в Ельце увеличивается. Около полуночи в ночь на 11 сентября многоквартирный дом буквально разорвало надвое. Сообщается о трех погибших.

Об этом пишет Газета.ру.

На месте разбирают завалы около 260 сотрудников МЧС России — они надеются найти пропавших людей живыми. Взрыв произошел в поселке Солидарность в доме на шестнадцать квартир.

Найдены тела трех погибших, еще восьмерым людям оказывали помощь медики. Среди погибших и пострадавших — несовершеннолетние. С некоторыми жильцами не могут связаться. Из шестнадцати квартир в доме повреждены или полностью разрушены восемь.

За последние дни в России это не первый взрыв газа — в Подмосковном Ногинске количество жертв произошедшей накануне трагедии выросло до семи — тела находили под завалами. Взрыв три дня назад уничтожил второй и третий этажи девятиэтажки и случайно попал на видео. Утечка газа произошла из-за прохудившегося шланга в одной из квартир. Ее жильцы — бабушка и внучка погибли во время взрыва.

Коронавирус больница
Украина
Еще больше больных и госпитализированных с коронавирусом: статистика COVID-19 в Украине на 11 сентября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус больница
Еще больше больных и госпитализированных с коронавирусом: статистика COVID-19 в Украине на 11 сентября
Дата публикации
Категория
Генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас
"По уровню применения инноваций конфликт на Донбассе многократно превышает Сирию или Ирак", - Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Украинская бронетехника"
Дата публикации
Категория
Произошла трагедия в Нью-Йорке
Самый масштабный теракт в истории: 11 сентября 2001 погибли тысячи жителей США (видео)
Дата публикации
Категория
Под завалами могут оставаться люди.
В России двухэтажный дом практически уничтожило взрывом, есть погибшие (видео)
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков заболел коронавирусом