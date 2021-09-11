В РФ растет число жертв очередного взрыва газа в доме - под завалами могут оставаться живые люди и тела погибших (видео)

Найдено еще одно тело.

Количество жертв взрыва газа в двухэтажном доме в Ельце увеличивается. Около полуночи в ночь на 11 сентября многоквартирный дом буквально разорвало надвое. Сообщается о трех погибших.

Об этом пишет Газета.ру.

На месте разбирают завалы около 260 сотрудников МЧС России — они надеются найти пропавших людей живыми. Взрыв произошел в поселке Солидарность в доме на шестнадцать квартир.

Найдены тела трех погибших, еще восьмерым людям оказывали помощь медики. Среди погибших и пострадавших — несовершеннолетние. С некоторыми жильцами не могут связаться. Из шестнадцати квартир в доме повреждены или полностью разрушены восемь.

За последние дни в России это не первый взрыв газа — в Подмосковном Ногинске количество жертв произошедшей накануне трагедии выросло до семи — тела находили под завалами. Взрыв три дня назад уничтожил второй и третий этажи девятиэтажки и случайно попал на видео. Утечка газа произошла из-за прохудившегося шланга в одной из квартир. Ее жильцы — бабушка и внучка погибли во время взрыва.