Укр

Момент взрыва, разрушившего жилой дом в Подмосковье, попал на видео: уже есть погибшие

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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От некоторых квартир в доме, где произошел взрыв газа, ничего не осталось Новость обновлена 08 сентября 2021, 10:07
От некоторых квартир в доме, где произошел взрыв газа, ничего не осталось

В результате взрыва в Ногинске погибло, как минимум, два человека, а количество пострадавших увеличилось до девяти

Взрыв в российском городе Ногинск, прогремевший в 6:55 утра, случайно попал на камеру мобильного.

Видео опубликовали местные Телеграмм-каналы.

На записи, которую случайно сделал житель соседнего дома, видно, как за секунду вспыхивает пламя и на землю летят обломки 9-этажки. 

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика (18+).

Сейчас на месте ЧП продолжается спецоперация по поиску погибших и пострадавших. На момент выхода новости известно о 9-х жильцах, которых госпитализировали в больницу с различными травмами. Кроме того, спасатели нашли под завалами тела двух человек. Их личности пока не установлены.

Здание оцеплено военными, а эксперты устанавливают риск дальнейшего обрушения высотки.

Ранее мы показывали фото и видео масштабных разрушений 9-этажного дома в Ногинске, а также запись, как спасатели снимали с края уничтоженной взрывом квартиры маленькую девочку.

Напомним, в городе Калуш Ивано-Франковской области произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки. Там обнаружили тело 51-летнего мужчины, у которого взорвалась граната в руках.

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