Момент взрыва, разрушившего жилой дом в Подмосковье, попал на видео: уже есть погибшие
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В результате взрыва в Ногинске погибло, как минимум, два человека, а количество пострадавших увеличилось до девяти
Взрыв в российском городе Ногинск, прогремевший в 6:55 утра, случайно попал на камеру мобильного.
Видео опубликовали местные Телеграмм-каналы.
На записи, которую случайно сделал житель соседнего дома, видно, как за секунду вспыхивает пламя и на землю летят обломки 9-этажки.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика (18+).
Сейчас на месте ЧП продолжается спецоперация по поиску погибших и пострадавших. На момент выхода новости известно о 9-х жильцах, которых госпитализировали в больницу с различными травмами. Кроме того, спасатели нашли под завалами тела двух человек. Их личности пока не установлены.
Здание оцеплено военными, а эксперты устанавливают риск дальнейшего обрушения высотки.
Ранее мы показывали фото и видео масштабных разрушений 9-этажного дома в Ногинске, а также запись, как спасатели снимали с края уничтоженной взрывом квартиры маленькую девочку.
Напомним, в городе Калуш Ивано-Франковской области произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки. Там обнаружили тело 51-летнего мужчины, у которого взорвалась граната в руках.
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