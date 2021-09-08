Момент взрыва, разрушившего жилой дом в Подмосковье, попал на видео: уже есть погибшие

В результате взрыва в Ногинске погибло, как минимум, два человека, а количество пострадавших увеличилось до девяти

Взрыв в российском городе Ногинск, прогремевший в 6:55 утра, случайно попал на камеру мобильного.

Видео опубликовали местные Телеграмм-каналы.

На записи, которую случайно сделал житель соседнего дома, видно, как за секунду вспыхивает пламя и на землю летят обломки 9-этажки.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика (18+).

Сейчас на месте ЧП продолжается спецоперация по поиску погибших и пострадавших. На момент выхода новости известно о 9-х жильцах, которых госпитализировали в больницу с различными травмами. Кроме того, спасатели нашли под завалами тела двух человек. Их личности пока не установлены.

Здание оцеплено военными, а эксперты устанавливают риск дальнейшего обрушения высотки.

Ранее мы показывали фото и видео масштабных разрушений 9-этажного дома в Ногинске, а также запись, как спасатели снимали с края уничтоженной взрывом квартиры маленькую девочку.

Напомним, в городе Калуш Ивано-Франковской области произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки. Там обнаружили тело 51-летнего мужчины, у которого взорвалась граната в руках.