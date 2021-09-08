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Момент вибуху, що зруйнував житловий будинок в Підмосков’ї, потрапив на відео: вже є загиблі

Автор
О. Волкова
Дата публікації
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Автор
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Від деяких квартир в будинку, де стався вибух газу, нічого не залишилося Новина оновлена 08 вересня 2021, 10:07
Від деяких квартир в будинку, де стався вибух газу, нічого не залишилося

В результаті вибуху в Ногінську загинуло, як мінімум, дві людини, а кількість постраждалих збільшилася до дев’яти

Вибух у російському місті Ногінськ, що прогримів о 6:55 ранку, випадково потрапив на камеру мобільного.

Відео опублікували місцеві Телеграм-канали.

На записі, який випадково зробив житель сусіднього будинку, видно, як за секунду спалахує полум’я і на землю летять уламки 9-поверхівки.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика (18+).

Зараз на місці НП триває спецоперація з пошуку загиблих і постраждалих. На момент виходу новини відомо про 9-х мешканців, яких госпіталізували в лікарню з різними травмами. Крім того, рятувальники знайшли під завалами тіла двох людей. Їх особи поки не встановлені.

Будівля оточена військовими, а експерти встановлюють ризик подальшого обвалення висотки.

Раніше ми показували фото і відео масштабних руйнувань 9-поверхового будинку в Ногінську, а також запис, як рятувальники знімали з краю знищеної вибухом квартири маленьку дівчинку.

Нагадаємо, в місті Калуш Івано-Франківської області стався вибух в одній з квартир багатоповерхівки. Там виявили тіло 51-річного чоловіка, у якого вибухнула граната в руках.

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