У Дніпрі на жвавій вулиці вибухнув автомобіль, є загиблі (фото 18+, відео)

Вибух стався в той час, коли багато дніпрян добиралися на роботу.

Вранці 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль. За попередніми даними — водій загинув на місці, також є ще одна жертва.

Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро Оперативний".

На місці працюють пожежні, які ліквідують наслідки вибуху. Від автомобіля залишилося не так багато.

Пожежник гасить залишки автомобіля Машину розірвало від вибуху /

У повідомленні пишуть про те, що це могло бути вбивство на замовлення.

Від вибуху тіло людини, яка знаходилася в автомобілі викинуло з нього.

Тіло на газоні після вибуху

Повідомляється, що вибухова хвиля була такої сили, що в найближчому будинку вилетіли шибки у вікнах.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії протягом декількох днів відбулися два великих вибухи газу в житлових будинках. Так, в підмосковному Ногінську ударною хвилею пошкоджені два поверхи в дев’ятиповерховому будинку. Через кілька днів вибух газу практично розірвав надвоє двоповерховий будинок на 16 квартир в Єльці.

Також стався вибух і на території окупованого Донецька — там спалахнула нафтобаза в Кіровському районі міста.