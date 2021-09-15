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У Дніпрі на жвавій вулиці вибухнув автомобіль, є загиблі (фото 18+, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Палаюча машина після вибуху Новина оновлена 15 вересня 2021, 10:22
Палаюча машина після вибуху

Вибух стався в той час, коли багато дніпрян добиралися на роботу.

Вранці 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль. За попередніми даними — водій загинув на місці, також є ще одна жертва.

Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро Оперативний".

На місці працюють пожежні, які ліквідують наслідки вибуху. Від автомобіля залишилося не так багато.

Пожежник гасить залишки автомобіля
Пожежник гасить залишки автомобіля
Машину розірвало від вибуху /
Машину розірвало від вибуху /

У повідомленні пишуть про те, що це могло бути вбивство на замовлення.

Від вибуху тіло людини, яка знаходилася в автомобілі викинуло з нього.

Тіло на газоні після вибуху
Тіло на газоні після вибуху

Повідомляється, що вибухова хвиля була такої сили, що в найближчому будинку вилетіли шибки у вікнах.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії протягом декількох днів відбулися два великих вибухи газу в житлових будинках. Так, в підмосковному Ногінську ударною хвилею пошкоджені два поверхи в дев’ятиповерховому будинку. Через кілька днів вибух газу практично розірвав надвоє двоповерховий будинок на 16 квартир в Єльці.

Також стався вибух і на території окупованого Донецька — там спалахнула нафтобаза в Кіровському районі міста.

Від автомобіля після вибуху залишилася тільки частина кістяка.
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