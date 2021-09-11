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У Донецьку на нафтобазі стався сильний вибух (відео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Кадр з відео Новина оновлена 11 вересня 2021, 15:11
Кадр з відео

Після вибуху почалася пожежа, дим видно здалеку.

Вибух і пожежа сталися на Кіровській нафтобазі в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє в телеграм Олексій Кулемзін — керівник "адміністрації" Донецька, підпорядкованої бойовикам "ДНР".

Він розповів, що на місці працюють спецслужби.

Вибух стався приблизно о першій годині дня. За ним послідувало загоряння.

Нафтобаза знаходиться в Кіровському районі Донецька в південно-західній частині міста.

Кіровський район
Кіровський район

За повідомленнями місцевих жителів на місці працює близько 20 машин пожежної служби.

Раніше "Телеграф" писав, що в ОРДЛО готуються до виборів в Держдуму РФ — роздають жителям російські паспорти, які випущені з помилками, а також формують списки на безкоштовний проїзд. На три дні виборів кордон закриють для всіх, хто не їде голосувати.

Також загострюється ситуація на лінії розмежування — напередодні від обстрілів бойовиків загинув один український військовий і ще троє були поранені. Загострення на Донбасі пов’язують з візитом президента України Володимира Зеленського в США, а також з прийдешніми виборами в держорган Російської Федерації.

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