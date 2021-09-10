РФ оголосила перевезення жителів ОРДЛО в Ростовську область для участі у виборах до Держдуми

Щоб вибрати Держдуми РФ восьмого скликання, окупаційна влада завозитиме українців з Донбасу.

На три дні — з 17 по 19 вересня включно, частина українського кордону, яка знаходиться на території ОРДЛО буде відкрита тільки для пропуску голосуючих на виборах в Держдуму РФ. Їм раніше оформляли паспорти РФ, які були випущені з помилками.

Про обмеження від бойовиків повідомляє Східна правозахисна група.

В рамках цих трьох дат пропускати будуть тільки прямуючих на російські вибори, навіть з паспортами РФ в Ростовську область не впустять, якщо їдеш не голосувати. Бойовики змушують місцевих перевізників скасувати регулярні рейси.

Відзначимо, що окупанти на вибори в Держдуму везуть донеччан і луганчан організовано, записатися на автобус необхідно було заздалегідь. Проїзд обіцяли зробити безкоштовним.

Також місцеві канали в Телеграм повідомляють, що в окупованому Донецьку до голосування на виборах до Держдуми РФ примушують студентів.

Зокрема про це заявили студенти Донецького національного університету та національної академії будівництва і архітектури, які залишилися в ОРДЛО.

Раніше "Телеграф" писав, що вибори в Росії можуть стати причиною загострення ситуації на Донбасі.