Рус

РФ оголосила перевезення жителів ОРДЛО в Ростовську область для участі у виборах до Держдуми

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
82
Вибори в Росії призначені з 17 по 19 вересня. Новина оновлена 10 вересня 2021, 20:08
Вибори в Росії призначені з 17 по 19 вересня.

Щоб вибрати Держдуми РФ восьмого скликання, окупаційна влада завозитиме українців з Донбасу.

На три дні — з 17 по 19 вересня включно, частина українського кордону, яка знаходиться на території ОРДЛО буде відкрита тільки для пропуску голосуючих на виборах в Держдуму РФ. Їм раніше оформляли паспорти РФ, які були випущені з помилками.

Про обмеження від бойовиків повідомляє Східна правозахисна група.

В рамках цих трьох дат пропускати будуть тільки прямуючих на російські вибори, навіть з паспортами РФ в Ростовську область не впустять, якщо їдеш не голосувати. Бойовики змушують місцевих перевізників скасувати регулярні рейси.

Відзначимо, що окупанти на вибори в Держдуму везуть донеччан і луганчан організовано, записатися на автобус необхідно було заздалегідь. Проїзд обіцяли зробити безкоштовним.

Також місцеві канали в Телеграм повідомляють, що в окупованому Донецьку до голосування на виборах до Держдуми РФ примушують студентів.

Зокрема про це заявили студенти Донецького національного університету та національної академії будівництва і архітектури, які залишилися в ОРДЛО.

Раніше "Телеграф" писав, що вибори в Росії можуть стати причиною загострення ситуації на Донбасі.

Дмитро Разумков
Україна
Дмитро Разумков захворів на коронавірус
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков захворів на коронавірус
Дата публікації
Категорія
Навчання РФ і Білорусі стартували 10 вересня
Військові навчання РФ та Білорусі стартували: які ризики вони несуть для України і чи готові ми до неприємностей?
Дата публікації
Категорія
Рада ЄС постановила продовжити санкції, введені проти РФ ще 7 років тому
Рада ЄС ухвалила рішення щодо санкцій для 177 росіян через український Крим
Дата публікації
Категорія
Зеленський відкрито розповів, що думає про повномасштабну війну з Росією
Зеленський оцінив загрозу великої війни з Росією
Дата публікації
Категорія
Найбагатші люди України 2 021
Порошенко і Коломойський випали з п’ятірки найбагатших українців — рейтинг "Фокуса"