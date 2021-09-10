Укр

РФ объявила перевозку жителей ОРДЛО в Ростовскую область для участия в выборах в Госдуму

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Выборы в России назначены с 17 по 19 сентября. Новость обновлена 10 сентября 2021, 20:08
Выборы в России назначены с 17 по 19 сентября.

Чтобы выбрать Госдуму РФ восьмого созыва, оккупационные власти будут завозить украинцев с Донбасса.

На три дня — с 17 по 19 сентября включительно, часть украинской границы, которая находится на территории ОРДЛО будет открыта только для пропуска голосующих на выборах в Госдуму РФ. Им ранее оформляли паспорта РФ, которые были выпущены с ошибками.

Про ограничения от боевиков сообщает Восточная правозащитная группа.

В рамках этих трех дат пропускать будут только направляющихся на российские выборы, даже с паспортами РФ в Ростовскую область не впустят, если едешь не голосовать. Боевики заставляют местных перевозчиков отменить регулярные рейсы.

Отметим, что оккупанты на выборы в Госдуму везут дончан и луганчан организовано, записаться на автобус необходимо было заранее. Проезд обещали сделать бесплатным.

Также местные каналы в Телеграм сообщают, что в оккупированном Донецке к голосованию на выборах в Госдуму РФ принуждают студентов.

В частности об этом заявили учащиеся Донецкого национального университета и национальной академии строительства и архитектуры, которые остались в ОРДЛО.

Ранее "Телеграф" писал, что выборы в России могут стать причиной обострения ситуации на Донбассе.

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