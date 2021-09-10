Обострение на Донбассе и тарифный удар: какие угрозы готовит для украинцев осень-2021

"Телеграф" вместе с экспертами оценил главные вызовы наступившей осени, с которыми придется столкнуться украинскому народу

Осень-2021 несет серьезные угрозы для Украины. И речь не только об очередной волне пандемии коронавируса, которая накрывает страну с новой силой. И не только о российско-белорусских военных учениях Запад-2021, опасность которых "Телеграф" уже анализировал. Есть еще как минимум две болевые точки – Донбасс и тарифы.

Донбасский фронт продолжит накаляться

За восемь первых дней осени оккупанты совершили уже около 50 обстрелов, ранив и травмировав более десяти украинских военных. Так, только за 8 сентября были ранены двое защитников Украины, а еще шестеро получили травмы. Кроме того, под обстрел боевиков попала мирная Марьинка, что в Донецкой области. Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин, комментируя "Телеграфу" осеннее обострение на фронте, напоминает, что в середине сентябре намечены выборы в Госдуму РФ.

"Всегда подобные процессы, оживление политической жизни в России, сопровождает активизация оккупантов на востоке Украины. Российские боевики увеличивают количество провокационных действий. Так что еще будут и обстрелы позиций Объединенных сил, и удары по мирной инфраструктуре", – предупреждает Влад Волошин.

Кроме того, со сменой природной палитры (желтеет и опадает листва, оголяются поля и леса) традиционно меняется и палитра театра военных действий.

"Происходит перемещение войск, боевых позиций. Активизируются разведка, начиная от привлечения беспилотных летательных аппаратов, заканчивая выходами диверсионно-разведывательных групп, разведкой огнем, разведкой боем. Всё это обостряет ситуацию", – подчеркивает военный эксперт.

Он также отмечает, что в сентябре практически по всей территории Украины, включая Азовское и Черное моря, будут проходить масштабные военные учения "Объединенные усилия-2021". И участие в них, кроме наших военных, примет около 15 стран-членов НАТО и партнеров.

"Во время таких событий россияне всегда пытаются устроить провокации. То самолеты их летают в опасной близости, то корабли заходят в чужие территориальные воды. Не исключаю чего-то подобного и в этот раз", – говорит Влад Волошин.

При этом подвижек в переговорном процессе не предвидится. Тот же глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на желание украинской стороны организовать встречу в нормандском формате ответил оскорблениями.

В ракурсе донбасского кейса к обострению внутренней ситуации в нашей стране может привести и давление Германии на официальный Киев касательно имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".

Попытайся сделать это представители власти, даже подключив все рычаги давления на Раду, включая не самое монолитное монобольшинство, – улица может вспыхнуть протестами "антикапитулянтов".

Тарифный удар может раскачать страну

Уличные протесты вполне вероятны и на почве тарифов. Цена на природный газ на европейских биржах бьет рекорды, что неминуемо негативно отразится на простых украинцах. Сейчас годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза" для поставки топлива населению составляет 7,96 грн/куб. м. Но, по некоторым прогнозам, цены могут взлететь чуть ли не в два раза. А те же школы, предприятия, другие заведения – это вам не физлица. И если исходить из рыночных цен, к которым нас склоняют, им придется платить по 18-20 грн за куб. Что приведет к огромным проблемам. Для всех.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала признался "Телеграфу", что главной угрозой это осени он считает вопросы цены на газ, коммунальных тарифов, уменьшение субсидий. Всё это, подчеркивает эксперт, приведет к тому, что будут увеличиваться долги потребителей.

"Всё может вылиться не только в политический кризис, который вполне вероятен, но и в общественный кризис, если не будут приняты соответствующие предохранители. Политические оппоненты точно этим воспользуются: ухудшением уровня жизни людей и невозможностью платить по тем квитанциям, которые придут. И это большая угроза не столько для власти, как некоторые говорят, сколько в целом для ситуации в Украине, – уверяет Виталий Бала. – Особенно, если власть попытается применить силу в случае массовых протестов. А определенные слухи ходят, учитывая перестановки в силовом блоке".

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков также считает главной угрозой осени полное непонимание властью, что она будет делать с вероятным резким ростом тарифов, прежде всего, на газ и отопление.

"А так как не понимают, путано объясняют обществу, что и почему делают. Пытаются навесить все проблемы на местную власть. Мол, пусть она регулирует-устанавливает тарифы. Но когда к населению придут страшные платежки, никто не будет разбираться, кто там и за что отвечает. Все вопросы будут к Зеленскому и Ко. И попытки представить вероятные протесты и недовольства, совершенно справедливые выступления против убийственных тарифов, происками "руки Кремля" не помогут, – считает эксперт. – Спецслужбам РФ не смысла реально вкладываться в политический кризис в Украине. Они видят – всё, что делает непрофессиональная украинская власть, достаточно для того, чтобы она сама себя завалила".

По мнению Олега Старикова, политический кризис, в том числе на волне тарифных протестов, возможен. Но проведение досрочных парламентских или президентских выборов – маловероятно.

"Если, конечно, не будет какого-то "черного лебедя" – внезапного события, которое взбудоражит общество своей несправедливостью. Впрочем, власть может попытаться сбить накал с помощью замены правительства – частично или полностью", – прогнозирует эксперт.

Ранее о главных вызовах осени-2021 и не только "Телеграф" побеседовал с экс-заместителем министра внутренних дел Украины, бывшим губернатором Закарпатья и Луганщины, народным депутатом Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадием Москалем.