Укр

Россия выдает украинцам на Донбассе "паспорта" с подвохом: что с ними не так

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Украинцам выдают паспорта граждан РФ, чтобы те голосовали за партию Путина на выборах в Госдуму Новость обновлена 09 сентября 2021, 14:18
Украинцам выдают паспорта граждан РФ, чтобы те голосовали за партию Путина на выборах в Госдуму

В СБУ говорят, что украинцам выдают российские паспорта с ошибками, кодами несуществующих служб и по ним нельзя получить деньги

Россия начала принудительно выдавать паспорта украинцам, живущим на временно оккупированных территориях. 

По информации СБУ, массовая паспортизация наших сограждан началась накануне выборов в Госдуму, да еще и в ускоренном темпе со множественными нарушениями.

Так, по информации наших спецслужб, россияне в паспортах для жителей Донбасса проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Кроме того, в таких "документах" нет прописки, а еще по ним нельзя получить ни пенсии, ни прочие соцвыплаты. Ну а главное — паспорта РФ жители Донбасса получают, но полноправными гражданами страны-агрессора, как ни странно, стать не могут.

В СБУ считают, что такая паспортизация сделана лишь для того, чтобы выполнить необходимую явку на выборы в Госдуму. Уже известно, что жителей Донбасса будут организовано вывозить для голосования за президентскую "Единую Россию" в Ростовскую область РФ.

Интересно, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия не имеет никакого отношения к политике так называемых "республик". О том, что война на Донбассе — "втутриукраинский вопрос", лидер страны-агрессора заявил и во время телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

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