Убийственные доказательства: журналисты показали видео последствий обстрела боевиками Донбасса

За последние сутки под обстрел на Донбассе попали сразу несколько населенных пунктов.

Обстрел из-за которого закрыли для поездов станцию "Скотоватая" на Донетчине был направлен на поселок Верхнеторецкое. Его обстреливали с половины восьмого утра четверга в течение часа.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Телеграм.

По его информации по населенному пункту "прилетели" 34 снаряда, кроме Верхнеторецкого пострадали и другие села. Он побывал на месте события и опубликовал свидетельства разрушений и артобстрела.

Остатки снаряда

Он также сообщил, что в соцсетях боевики "разгоняли" информацию, о том, что якобы обстрела не было и во взрывах виноват украинский морской пехотинец зашедший на минное поле.

Отметим, что кроме самого населенного пункта в Верхнеторецком Донецкой области боевики обстреливали позиции отдельного батальона морской пехоты. В результате обстрелов пострадали дома мирных граждан.

Ранее "Телеграф" писал, что накануне ночью боевики обстреляли еще один населенный пункт на Донбассе. В Марьинку ночью с 8 на 9 сентября стреляли из минометов 120-го калибра. Здесь также зафиксировали разрушения стен домов.