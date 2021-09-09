Вбивчі докази: журналісти показали відео наслідків обстрілу бойовиками Донбасу

За останню добу під обстріл на Донбасі потрапили відразу кілька населених пунктів.

Обстріл через який закрили для поїздів станцію "Скотовата" на Донеччині був спрямований на селище Верхньоторецьке. Його обстрілювали з о пів на восьму ранку четверга протягом години.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко в Телеграм.

За його інформацією по населеному пункту "прилетіли" 34 снаряди, крім Верхньоторецька постраждали і інші села. Він побував на місці події і опублікував свідоцтва руйнувань і артобстрілу.

Залишки снаряда

Він також повідомив, що в соцмережах бойовики "розганяли" інформацію, про те, що нібито обстрілу не було і у вибухах винен український морський піхотинець, який зайшов на мінне поле.

Відзначимо, що крім самого населеного пункту в Верхньоторецькому Донецької області бойовики обстрілювали позиції окремого батальйону морської піхоти. В результаті обстрілу постраждали будинки мирних громадян.

Раніше "Телеграф" писав, що напередодні вночі бойовики обстріляли ще один населений пункт на Донбасі. У Мар’їнці вночі з 8 на 9 вересня стріляли з мінометів 120-го калібру. Тут також зафіксували руйнування стін будинків.