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Вбивчі докази: журналісти показали відео наслідків обстрілу бойовиками Донбасу

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Наслідки обстрілу в Верхньоторецькому Новина оновлена 09 вересня 2021, 12:51
Наслідки обстрілу в Верхньоторецькому

За останню добу під обстріл на Донбасі потрапили відразу кілька населених пунктів.

Обстріл через який закрили для поїздів станцію "Скотовата" на Донеччині був спрямований на селище Верхньоторецьке. Його обстрілювали з о пів на восьму ранку четверга протягом години.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко в Телеграм.

За його інформацією по населеному пункту "прилетіли" 34 снаряди, крім Верхньоторецька постраждали і інші села. Він побував на місці події і опублікував свідоцтва руйнувань і артобстрілу.

Залишки снаряда
Залишки снаряда

Він також повідомив, що в соцмережах бойовики "розганяли" інформацію, про те, що нібито обстрілу не було і у вибухах винен український морський піхотинець, який зайшов на мінне поле.

Відзначимо, що крім самого населеного пункту в Верхньоторецькому Донецької області бойовики обстрілювали позиції окремого батальйону морської піхоти. В результаті обстрілу постраждали будинки мирних громадян.

Раніше "Телеграф" писав, що напередодні вночі бойовики обстріляли ще один населений пункт на Донбасі. У Мар’їнці вночі з 8 на 9 вересня стріляли з мінометів 120-го калібру. Тут також зафіксували руйнування стін будинків.

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