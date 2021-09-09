Боевики обстреляли Марьинку - фото последствий

Оценить масштаб разрушений удалось утром в четверг.

Восьмого сентября, в среду, ситуация на Донбассе обострилась — ранили восемь украинских защитников. Досталось также и мирным населенным пунктам. Так, украинский центр контроля и координации сообщил про обстрел боевиками Марьинки.

Об этом рассказали в штабе Операции объединенных сил.

По имеющейся информации пострадавших нет. Боевики применили минометы 120 калибра. Обстрелы начались поздно ночью — с 23 до 23:16 вечера среды.

Подобные обстрелы из минометов запрещены Минскими договоренностями, но оккупационные войска это не остановило. В результате пострадал часть инфраструктуры населенного пункта — в земле воронки от снарядов, а стены домов частично разрушены.

Разрушения в Марьинке после обстрелов Последствия обстрела в Марьинке Воронка от снаряда

Про нарушение, обстрел и его последствия сообщили представителям миссии ОБСЕ.

Ранее "Телеграф" писал, что на Донбассе в четверг ситуация продолжает оставаться накаленной — боевики обстреливали позиции ВСУ в Донецкой области близ станции "Скотоватая" из-за чего два поезда пригородного сообщения перестали курсировать по этой ветке. До этого, в августе боевики обстреливали мирную Авдеевку.