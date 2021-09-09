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Бойовики обстріляли Мар’їнку — фото наслідків

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Наслідки обстрілу Мар’їнки. Новина оновлена 09 вересня 2021, 12:27
Наслідки обстрілу Мар’їнки.

Оцінити масштаб руйнувань вдалося вранці в четвер.

Восьмого вересня, в середу, ситуація на Донбасі загострилася — поранили вісім українських захисників. Дісталося також і мирним населеним пунктам. Так, український центр контролю і координації повідомив про обстріл бойовиками Мар’їнки.

Про це розповіли в штабі Операції об’єднаних сил.

За наявною інформацією постраждалих немає. Бойовики застосували міномети 120 калібру. Обстріли почалися пізно вночі — з 23 до 23:16 вечора середи.

Подібний обстріл з мінометів заборонений Мынськими домовленостями, але окупаційні війська це не зупинило. В результаті постраждала частина інфраструктури населеного пункту — в землі воронки від снарядів, а стіни будинків частково зруйновані.

Руйнування в Мар’їнці після обстрілів
Руйнування в Мар’їнці після обстрілів
Наслідки обстрілу в Мар’їнці
Наслідки обстрілу в Мар’їнці
Воронка від снаряда
Воронка від снаряда

Про порушення, обстріл і його наслідки повідомили представникам місії ОБСЄ.

Раніше "Телеграф" писав, що на Донбасі в четвер ситуація продовжує залишатися напруженою — бойовики обстрілювали позиції ВСУ в Донецькій області поблизу станції "Скотовата" через що два поїзди приміського сполучення перестали курсувати по цій гілці. До цього, в серпні бойовики обстрілювали мирну Авдіївку.

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