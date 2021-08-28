Укр

Боевики обстреливают Авдеевку - волонтер (фото, видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Боевики обстреливают Авдеевку - волонтер (фото, видео) Новость обновлена 28 августа 2021, 11:21
Вид из окна после утреннего обстрела

Есть информация о разрушениях вследствие обстрелов.

Дважды за утро субботы, 28 августа, Авдеевку Донецкой области обстреляла артиллерия боевиков.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Мирослав Гай.

По его словам, подобного обстрела не было уже давно — до жителей доносятся не только звуки взрывов, но и свист снарядов и дребезжание стекол.

Первый обстрел Авдеевки 28 августа начался около семи утра. Очевидцы сообщили, что над городом поднимается столб дыма.

Второй обстрел начался примерно в десять часов утра. Видео в Facebook разместила журналистка Анастасия Нагорная.

Про бой возле Авдеевки стало известно утром в субботу. По информации Телеграм-канала donetchanyn обстрел ведут со Спартака (поселок, подконтрольный боевикам). Сообщается о прилете 20 мин по территории города. Есть информация о попадании в завод металлоконструкций.

Про жертв и пострадавших на данный момент ничего не известно.

Ранее "Телеграф" писал, что 27 августа на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный.

Боевики обстреливают Авдеевку - волонтер (фото, видео)
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Боевики обстреливают Авдеевку - волонтер (фото, видео)
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Боевики обстреливают Авдеевку - волонтер (фото, видео)
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