Новый виток обстрелов на Донбассе: тяжело ранен боец ВСУ, встали поезда "Укрзализныци"

Обстрелы на "Скотоватой" возобновились спустя несколько лет. Станция снова работает с 2017.

В Донецкой области боевики "ДНР" открыли огонь из тяжелого вооружения близ станции "Скотоватая" в пгт Верхнеторецкое. Железнодорожное сообщение прекращено до улучшения боевой обстановки.

Об этом сообщает "Укрзализниця".

Обстрелы начались в восемь утра девятого сентября, согласно информации перевозчика снаряды падают в паре километров от самой станции. Ради безопасности персонала и пассажиров всех, кто был на станции эвакуировали в убежище. Поезда и электрички сюда пока не ходят. Два поезда из Лимана в Лозовую и из Изюма в Святогорск доедут до станции Фенольная.

Также на Донбассе в результате утреннего обстрела тяжело ранили украинского защитника. Он в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения направлен в госпиталь. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил.

Ранее "Телеграф" писал, что станцию "Скотоватая" заново запустили четыре года назад. До этого, в результате обстрелов и подрывов боевиков, были повреждены пути.

В последние дни на Донбассе фиксировали обстрелы в разных частях линии разграничения. В среду пострадали двое бойцов ВСУ.