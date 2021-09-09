Сразу восемь украинских военных пострадали от обстрелов на Донбассе за сутки

Боевики применили артиллерию крупного калибра.

В зоне проведения Операции объеденных сил на Донбассе за 8 сентября боевики открывали огонь из разных типов вооружений и нарушали договоренность о режиме тишины 11 раз. Кроме двух раненых бойцов, о которых сообщалось ранее, еще шестеро защитников Украины получили травму вследствие разрыва(травмы) барабанных перепонок.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Обстрел, при котором пострадали украинские военные, произошел вечером на Луганщине возле села Кряковка. Позиции военных обстреляли из артиллерии калибром 120 мм.

Предварительный диагноз от полевых медиков — акубаротравма. Это часть травмы от взрыва после которой военные могут частично потерять слух. Для точной диагностики и лечения пострадавших госпитализировали в военное медучреждение Харькова. Состояние бойцов оценивают как удовлетворительное.

Обострение на Донбассе произошло также в Опытном и Авдеевке, где боевики стреляли из 120-х минометов, в Павлополе, Широкином, Старогнатовке (где также стреляли из 122мм артиллерии), Золотом-4. Трижды фиксировали вражеские беспилотники.

Уже в четверг, 9 сентября, еще один военный был ранен. Также в регионе усилились обстрелы на Донетчине — закрыли одну из станций железной дороги.