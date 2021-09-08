Вследствие вечернего обстрела на Донбассе пострадали украинские защитники
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В среду оккупанты ранили двух военнослужащих ВСУ.
Вследствие вечернего обстрела позиций ВСУ на Донбассе ранения получили двое украинских защитников.
Об этом информирует пресс-служба ООС.
Согласно обнародованной информации, двое военнослужащих получили осколочные ранения в зоне ответственности оперативно-тактической группы "Восток".
Их состояние оценивается, как средней тяжести. Им оказали первую помощь и доставили в лечебное учреждение.
Как сообщалось ранее, в сети появилась информация, что 8 сентября оккупанты открыли огонь из минометов около 18:15 из территории, расположенной неподалеку от Донецкого аэропорта. При этом поступали сообщения, что взрывы были слышны у Авдеевки и Песок.
Вместе с тем в сводке ООС отмечалось, что возле Опытного российские наемники стреляли из 120-мм минометов.
Как сообщалось ранее, в Чехии мужчину, который воевал на стороне оккупантов приговорили к 20 годам лишения свободы.
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