Вследствие вечернего обстрела на Донбассе пострадали украинские защитники

В среду оккупанты ранили двух военнослужащих ВСУ.

Вследствие вечернего обстрела позиций ВСУ на Донбассе ранения получили двое украинских защитников.

Об этом информирует пресс-служба ООС.

Согласно обнародованной информации, двое военнослужащих получили осколочные ранения в зоне ответственности оперативно-тактической группы "Восток".

Их состояние оценивается, как средней тяжести. Им оказали первую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация, что 8 сентября оккупанты открыли огонь из минометов около 18:15 из территории, расположенной неподалеку от Донецкого аэропорта. При этом поступали сообщения, что взрывы были слышны у Авдеевки и Песок.

Вместе с тем в сводке ООС отмечалось, что возле Опытного российские наемники стреляли из 120-мм минометов.

Как сообщалось ранее, в Чехии мужчину, который воевал на стороне оккупантов приговорили к 20 годам лишения свободы.