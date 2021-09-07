Будет сидеть долго: в Чехии осудили очередного воевавшего против Украины на Донбассе боевика

Неоднократно судимый Иржи Урбанек воевал против Украины в рядах "ДНР" несколько лет.

Суд в Праге приговорил неоднократно судимого Иржи Урбанека по прозвищу "Бегемот" к 20 годам тюрьмы, признав виновным в участии в террористической группе на Донбассе.

Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает "Радио свобода".

По данным чешского следствия, в начале 2015 года Урбанек поехал через Кипр на Донбасс. Там он был вооружён боевиками "ДНР". Вначале гражданин Чехии занимался хозяйственными вещами, а затем как минимум до 2018 года участвовал в боевых действиях против Украины.

В суде отметили, что Урбанек не скрывал своего участия в вооружённом конфликте на Донбассе на стороне боевиков, о чем свидетельствуют записи и фотографии в социальных сетях осуждённого.

"Судья отметила, что Урбанек участвовал в вооружённых нападениях и полностью осознавал свои действия", — говорится в заметке.

Один из свидетелей заявил суду, что Урбанек отправился в "ДНР" в попытке заработать денег. Осуждённый якобы получал 15 тысяч российских рублей в месяц (около 5,5 тыс. грн по нынешнему обменному курсу). Это подтвердила и мать осужденного.

Назначенный государством Урбанеку адвокат во время заседания суда отметил, что публикации в соцсетях не могут быть явным доказательством участия подсудимого в боевых действиях.

Также согласно чешскому законодательству Урбанек после вынесения приговора еще может его обжаловать, однако планирует ли он это делать, пока не сообщается.

По данным чешских СМИ, Урбанек после участия боев на Донбассе отошёл от боевиков и принял ислам.

Также сообщается, что в Чехии у него 13 судимостей – в основном за кражи автомобилей и преступления против собственности.

Это уже не первый приговор, вынесенный в Чехии воевавшим на Донбассе против Украины боевикам. Этим летом суд Праги приговорил к 20 годам заключения снайпера "ЛНР".