Снайпера "ЛНР" наказали серьезным тюремным сроком в Чехии

В Праге к 20 годам тюрьмы приговорили гражданина Чехии Мартина Кантора за то, что он воевал на Донбассе против Украины на стороне так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает местный портал Novinky.

Известно, что Кантору 32 года и его признали виновным в теракте и участии в террористической группе. Правда, приговор не окончательный и вынесли его заочно, ведь, по информации следователей, чех скрывается в самопровозглашенной республике "ЛНР". Там с 2015 года он "работает" снайпером.

Во время суда выступили друзья Кантора, которые рассказали, что боевик писал им и хвастался успехами в сепаратистском строю. Один из приятелей также рассказал о том, что по электронке ему пришло извещение о смерти Кантора в 2016 году, однако информация остается неподтвержденной.

Напомним, в оккупированном Луганске неизвестные устроили диверсию для боевиков.