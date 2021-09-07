Буде сидіти довго: в Чехії засудили чергового бойовика, що воював проти України на Донбасі

Неодноразово судимий Іржі Урбанек воював проти України в рядах "ДНР" кілька років.

Суд в Празі засудив неодноразово судимого Іржі Урбанека на прізвисько "Бегемот" до 20 років в’язниці, визнавши винним в участі в терористичній групі на Донбасі.

Про це у вівторок, 7 вересня, повідомляє "Радіо свобода".

За даними чеського слідства, на початку 2015 року Урбанек поїхав через Кіпр на Донбас. Там він був озброєний бойовиками "ДНР". Спочатку громадянин Чехії займався господарськими речами, а потім як мінімум до 2018 року брав участь в бойових діях проти України.

У суді зазначили, що Урбанек не приховував своєї участі в збройному конфлікті на Донбасі на боці бойовиків, про що свідчать записи і фотографії в соціальних мережах засудженого.

"Суддя зазначила, що Урбанек брав участь в збройних нападах і повністю усвідомлював свої дії", — йдеться в замітці.

Один зі свідків заявив суду, що Урбанек відправився в "ДНР" в спробі заробити грошей. Засуджений нібито отримував 15 тисяч російських рублів в місяць (близько 5,5 тис. грн за нинішнім обмінним курсом). Це підтвердила і мати засудженого.

Призначений державою Урбанеку адвокат під час засідання суду зазначив, що публікації в соцмережах не можуть бути явним доказом участі підсудного у бойових діях.

Також згідно з чеським законодавством Урбанек після винесення вироку ще може його оскаржити, проте планує він це робити, поки не повідомляється.

За даними чеських ЗМІ, Урбанек після участі боїв на Донбасі відійшов від бойовиків і прийняв іслам.

Також повідомляється, що в Чехії у нього 13 судимостей — в основному за крадіжки автомобілів і злочини проти власності.

Це вже не перший вирок, винесений в Чехії бойовикам, що воювали на Донбасі проти України. Цього літа суд Праги засудив до 20 років ув’язнення снайпера "ЛНР".