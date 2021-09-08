Внаслідок вечірнього обстрілу на Донбасі постраждали українські захисники
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У середу окупанти поранили двох військовослужбовців ЗСУ.
Внаслідок вечірнього обстрілу позицій ЗСУ на Донбасі поранення отримали двоє українських захисників.
Про це інформує пресслужба ООС.
Згідно з оприлюдненою інформацією, двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення в зоні відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".
Їх стан оцінюється, як середньої тяжкості. Їм надали першу допомогу і доставили до лікувального закладу.
Як повідомлялося раніше, в мережі з’явилася інформація, що 8 вересня окупанти відкрили вогонь з мінометів близько 18:15 з території, розташованої неподалік від Донецького аеропорту. При цьому надходили повідомлення, що вибухи були чутні в Авдіївці та Пісках.
Разом з тим у зведенні ООС зазначалося, що біля Опитного російські найманці стріляли зі 120-мм мінометів.
Як повідомлялося раніше, в Чехії чоловіка, який воював на боці окупантів засудили до 20 років позбавлення волі.
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