Рус

Внаслідок вечірнього обстрілу на Донбасі постраждали українські захисники

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
22
Український військовий Новина оновлена 08 вересня 2021, 22:56
Український військовий

У середу окупанти поранили двох військовослужбовців ЗСУ.

Внаслідок вечірнього обстрілу позицій ЗСУ на Донбасі поранення отримали двоє українських захисників.

Про це інформує пресслужба ООС.

Згідно з оприлюдненою інформацією, двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення в зоні відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Їх стан оцінюється, як середньої тяжкості. Їм надали першу допомогу і доставили до лікувального закладу.

Як повідомлялося раніше, в мережі з’явилася інформація, що 8 вересня окупанти відкрили вогонь з мінометів близько 18:15 з території, розташованої неподалік від Донецького аеропорту. При цьому надходили повідомлення, що вибухи були чутні в Авдіївці та Пісках.

Разом з тим у зведенні ООС зазначалося, що біля Опитного російські найманці стріляли зі 120-мм мінометів.

Як повідомлялося раніше, в Чехії чоловіка, який воював на боці окупантів засудили до 20 років позбавлення волі.

Головні новини 8 вересня
Україна
Підсумки дня 8 вересня: "криптовалютний" законопроект, загибель російського міністра, розширення санкцій
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні новини 8 вересня
Підсумки дня 8 вересня: "криптовалютний" законопроект, загибель російського міністра, розширення санкцій
Дата публікації
Категорія
Український фінансист Сергій Фурса
Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися
Дата публікації
Категорія
Екс-нардеп Геннадій Москаль
Підготовку до зими провалено, як і вакцинацію. Невдоволення скоро виллється на вулиці, — Геннадій Москаль
Дата публікації
Категорія
Будівля Рейхстагу: згідно з інформацією "Spiegel" кілька членів ХДС намагалися стягнути борги німецької компанії в Україні.
Скандал в Німеччині: партія Меркель лобіювала інтереси сумнівної компанії і вибивала борги в України
Дата публікації
Категорія
Збірна України з волейболу
Збірна України вийшла у плей-офф Євро, де може зустрітися з Росією