Оккупанты под вечер открыли минометный огонь по позициям ВСУ: в сети говорят о взрывах под Авдеевкой и Песками

Огонь вели из района Донецкого аэропорта.

На Донбассе в среду, 8 сентября, вновь были слышны выстрелы минометов.

Об этом сообщили местные пользователи сети.

В частности один из них указал, что около 18:15 были слышны звуки стрельбы из минометов из района Донецкого аэропорта. Другие же указали, что взрывы были слышны в стороне Песок.

Местный блогер, пишущий под никнеймом Donetchanyn добавил, что взрывы были слышны и в Авдеевке.

Согласно данным пресс-службы ООС, по состоянию на 17:00 оккупанты нарушили режим прекращения огня трижды.

Возле населенного пункта Опытное позиции ВСУ были обстреляны из 120-мм минометов, а возле Павлополя и Широкино российские наемники открывали огонь из гранатометов и пулеметов.

Кроме того, в Луганской области был замечен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, в Чехии мужчину, который воевал в рядах боевиков т.н. "ДНР" приговорили к 20 годам лишения свободы.