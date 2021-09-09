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Відразу вісім українських військових постраждали від обстрілів на Донбасі за добу

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Кряківка знаходиться на шляху до Трьохізбенки. Новина оновлена 09 вересня 2021, 11:51
Кряківка знаходиться на шляху до Трьохізбенки.

Бойовики застосували артилерію великого калібру.

У зоні проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі за 8 вересня бойовики відкривали вогонь з різних типів озброєнь і порушували домовленість про режим тиші 11 разів. Крім двох поранених бійців, про яких повідомлялося раніше, ще шестеро захисників України отримали травму внаслідок розриву (травми) барабанних перетинок.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

Обстріл, при якому постраждали українські військові, стався ввечері на Луганщині біля села Кряківка. Позиції військових обстріляли з артилерії калібром 120 мм.

Попередній діагноз від польових медиків — акубаротравма. Це частина травми від вибуху після якої військові можуть частково втратити слух. Для точної діагностики та лікування постраждалих госпіталізували у військовий медичний заклад Харкова. Стан бійців оцінюють як задовільний.

Загострення на Донбасі сталося також в Опитному і Авдіївці, де бойовики стріляли з 120-х мінометів, в Павлополі, Широкиному, Старогнатівці (де також стріляли з 122мм артилерії), Золотому-4. Тричі фіксували ворожі безпілотники.

Уже в четвер, 9 вересня, ще один військовий був поранений. Також в регіоні посилилися обстріли на Донеччині — закрили одну зі станцій залізниці.

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